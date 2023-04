„Politico“: Polska i Francja spierają się o dostawy amunicji dla Ukrainy

We środę doszło do gorącej awantury, kiedy ambasador Francji oskarżył swojego polskiego odpowiednika o obwinianie Paryża za opóźnianie zawarcia umowy. Ambasador Francji podkreślił, że Paryż po prostu kieruje się pragmatycznym podejściem i że państwa UE zgodziły się już na przeznaczenie kolejnego miliarda.

Głównym punktem spornym jest to, ile pieniędzy przeznaczyć na unijnych producentów i czy włączyć firmy z USA i Wielkiej Brytanii. Francja opowiada się za pozostawieniem pieniędzy we Wspólnocie, ale nie popiera tego część krajów UE.

Przywódcy UE zatwierdzili ten program i przeznaczyli na niego 2 mld euro, ale państwa nie są zgodne co do wydania 1 mld euro na wspólne kontrakty.

W trakcie negocjacji przedstawiciele państw członkowskich starali się rozstrzygnąć sporną kwestię, dotyczącą tego, jak dokonać zakupu amunicji dla walczącej z rosyjską agresją Ukrainy. Zgodnie z pomysłem, kraje UE powinny wspólnie wykorzystać pieniądze ze wspólnej puli i w ciągu najbliższych 12 miesięcy dostarczyć do Kijowa do miliona sztuk sprzętu amunicyjnego.

