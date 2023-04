Już w sobotę wiosenne sprzątanie Rossy

- Spotkajmy się, by ocalić od zapomnienia Cmentarz Na Nowej Rossie, czyli uporządkować znajdujące się tutaj groby. Zdajemy sobie sprawę, że same porządki nie przywrócą pamięci tej nekropolii, ale jesteśmy pewni, że każda akcja i każde wspomnienie przybliża nas do uratowania tego cennego zabytku – informują społecznicy.

