Nowy Ambasador RP na Litwie: nie będę zrywał dobrych zwyczajów

Nowy Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł otrzymał z rąk prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy list uwierzytelniający, potwierdzający objęcie stanowiska.

Nowy Ambasador przyznał, że to była jego pierwsza rozmowa z prezydentem Litwy.

W rozmowie z dziennikarzami przyznał, że podczas spotkania doszło do potwierdzenia bardzo dobrych relacji polsko-litewskich, szczególnie w obszarach, które zależą od polityków najwyższej rangi.

- Wiadomo, że prezydenci i ich małżonki utrzymują bardzo bliskie relacje. Jest to symboliczne, ale jednocześnie się przekłada na bardzo wiele obszarów, które również mają się świetnie. Przykładem jest poziom polityczny, szczególnie dotyczący bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Niewątpliwie jest to coś, co z jednej strony kładzie się cieniem na wszystkich naszych sprawach. Z drugiej strony, niewątpliwie sprzyja zacieśnianiu więzów. Myślę, że jest to też okazja, by przypomnieć słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, który mówił w Gruzji o tym, że po tym kraju będą następni. Chodziło mu m.in. o Litwę, inne kraje bałtyckie i Polskę. Podkreślił, że region znajduje się na linii zagrożenia rosyjskiego. Jasne, trudno jest się spierać, które kraje są drugie, a które pierwsze. Czujemy jednak, że to nas jednoczy. Ważna jest współpraca w zakresie bezpieczeństwa i w innych obszarach, na przykład, cyberbezpieczeństwa – powiedział Radziwiłł.

Konstanty Radziwiłł i Gitanas Nausėda / Fot. Robertas Dačkus/Kancelaria Prezydenta

Polski dyplomata dodał, że polsko-litewskie relacje na wielu szczeblach mają się świetnie.

- Można powiedzieć, że również relacje gospodarcze rozwijają się bardzo dobrze. Polska jest jednym z najpoważniejszych inwestorów zagranicznych. PKN Orlen jest największym przedsiębiorstwem zagranicznym i największym inwestorem indywidualnym, jeżeli chodzi o Litwę. Bardzo dobrze się rozwijają również relacje kulturalne czy przygraniczne. Wspólnie korzystamy ze środków europejskich - podkreślił.

Podczas spotkania poruszono również kwestię komunikacji - połączeń sieci drogowych i kolejowych. Ambasador podkreślił, że „chodzi tu nie tylko o Litwę, ale jeszcze dalej - Łotwę, Estonię i aż do Finlandii”.

- Rozmawialiśmy także o, moim zdaniem, najpoważniejszym wyzwaniu z jeszcze nie do końca załatwionych - chociaż sytuacja na pewno się poprawia - kwestii Polaków na Litwie. Polaków mieszka prawie 200 tys. Wydaje mi się, że powinni być bardziej zauważani przez państwo litewskie. Prezydentura ma duże zrozumienie w tej sprawie. Wydaje mi się, że takim wspólnym mianownikiem dla załatwiania spraw Polaków na Litwie byłby powrót do idei Ustawy o mniejszościach narodowych. Wpisywałaby się ona w ramowe zasady unijne. Byłaby dobrym sposobem na całościowe rozwiązanie różnego rodzaju problemów, także w kontekście Traktatu, który Litwa z Polską podpisała już wiele lat temu. Nie został jednak do końca wypełniony treścią. Na pewno są to sprawy, które wymagają pracy. Jako ambasador będę się starał tego pilnować - zapowiedział Radziwiłł.

Konstanty Radziwiłł / Fot. J. Stacevičius/LRT

Dyplomata zapewnił, że nie boi się ciężkiej pracy. - Na wszystkich stanowiskach, które zajmowałem moi współpracownicy wiedzieli, że mam taki zwyczaj, iż jeżeli za coś się zabiorę, to pracuję nad tym pełną parą. Myślę, że tutaj będzie tak samo. Z jednej strony, sytuacja jest dosyć komfortowa i można powiedzieć, że nowy ambasador powinien zrobić wszystko, by nie zepsuć czegoś, co tak świetnie działa. Z drugiej strony, są też takie części rzeczywistości, które wymagają dalszego poprawiania. Nawet to, co świetnie działa, wymaga podtrzymywania - podkreślił.

Podczas spotkania z prezydentem Nausėdą poruszono również kwetsię pisowni nazwisk Polaków w dokumentach tożsamości. - Zrobiliśmy krok do przodu, choć niewielki. Dlaczego możemy używać dwuznaków, ale znaków diakrytycznych już nie? Nie chciałbym jednak dzisiaj mówić o szczegółach i problemach, które na pewno powstaną. Patrzę na to bardziej w sposób strategiczny. Ramowe regulacje europejskie mówią bardzo wyraźnie, w jaki sposób należy traktować mniejszości narodowe. To jest dobry punkt wyjścia. Jeśli w kraju unijnym powstaje jakaś ustawa, to wiadomo, że musi wpisywać się w te ramowe zasady i nie być z nimi sprzeczna. To by był dobry punkt startowy, gdyby się udało uzgodnić tematy dotyczące reprezentacji szkół, pisowni nazwisk, tablic nazw miejscowości, gdzie mieszka większość Polaków. W tym kontekście pewnie byłoby łatwiej z nimi poradzić - zauważył.

- Pamiętajmy, że na Litwie mieszkają również inne narody. Nie chodzi tu o to, by załatwiać coś dla kogoś, ale wówczas mniej emocji można by było używać do rozwiązania problemów - dodał.

Konstanty Radziwiłł / Fot. J. Stacevičius/LRT

Podczas spotkania z Nausėdą Ambasador wspomniał również o tym, że zachowując lojalność w stosunku do kraju obywatelstwa, zarówno Polacy po stronie litewskiej, jak i Litwini po stronie polskiej muszą posiadać wszelkie możliwości, aby w pełni realizować własne aspiracje kulturalne i narodowe - bez uszczerbku dla własnych ojczyzn. – Wydaje mi się, że jest wiele przykładów, również na terenie Europy, gdzie sprawy mniejszości są załatwione naprawdę modelowo. Warto zatem bez emocji zrobić krok w tę samą stronę - stwierdził Radziwiłł.

Ambasador zapowiedział, że polska placówka dyplomatyczna będzie nadal dbała o zachowanie i ochronę miejsc pamięci narodowej. - Jednym z aspektów dobrej współpracy z Litwą jest coraz bardziej narastające poczucie wspólnej historii. Już dzisiaj łączy nas poczucie, że Konstytucja 3 Maja to Konstytucja Obojga Narodów, czyli zarówno Polski, jak i Litwy. Jest wiele innych przykładów, także upamiętnień miejsc historycznych. Coraz łatwiej jest dokonywać działań w tak trudnym obszarze, jak historia. Przykładami są państwowe pochówki. Jest duże pole do zacieśniania relacji - podkreślił.

Radziwiłł zapowiedział również, że już w najbliższym czasie zamierza rozpocząć spotkania z wszystkimi ważnymi osobami, które reprezentują Polaków na Litwie. Dotyczy to również przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin.

- Jako Ambasador reprezentuję Rzeczpospolitą, więc nie jest tak, że ten czy tamten dyplomata powinien realizować własne wizje. Będę starał się reprezentować Polskę najlepiej, jak tylko jest to możliwe - nie tylko na podstawie własnych decyzji, ale także grona współpracowników. Być może jakieś akcenty się zmienią, ale nie chciałbym dzisiaj zapowiadać zrywania zwyczajów. Dlatego na pewno na początku chciałbym odbyć spotkania z wszystkimi ważnymi osobami - powiedział Konstanty Radziwiłł.