Szef policji drogowej o wypadku w Mejszagole: do kierowców nie zawsze dociera, dlaczego nie wolno przekraczać szybkości

Kierownik Litewskiej Komendy Policji Drogowej Vytautas Grašys poinformował, że miniony weekend wyróżnił się pod względem ilości wypadków drogowych. Smutne tendencje pogłębił tragiczny wypadek, do którego doszło w poniedziałek rano w Mejszagole.

- Chodzi tu nie tylko o wypadki drogowe, w których ludzie zostali ranni, ale także o fakt, że 115 kierowców było nietrzeźwych. Tak naprawdę, już od dawna nie widzieliśmy tak dużych liczb, zwłaszcza po świętach – powiedział dziennikarzom Grašys.

Kierownik policji drogowej dodał, że jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków podobnych do tego w Mejszagole było przekroczenie dozwolonej prędkości.

Wypadek w rejonie wileńskim / Fot. BNS/Paulius Peleckis

- Chociaż zostało ustanowionych niemało urządzeń do pomiaru prędkości, zachęcamy kierowców do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragedii – zaznaczył.

Grašys nie ocenił, czy obowiązujące mandaty za przekroczenie prędkości są wystarczające, aby odstraszyć kierowców od popełniania wykroczeń. Sądził jednak, że wprowadzenie możliwości automatycznego rejestrowania i tworzenia protokołów może prowadzić do pozytywnych zmian.

Vytautas Grašys / Fot. E.Blaževič/LRT

- Mandat powinien skłonić do zmian. Z drugiej strony, dzisiejszy wypadek w rejonie wileńskim pokazał, że wciąż częste są przypadki, kiedy nasi funkcjonariusze rejestrowali prędkość 192 km/h przy dopuszczalnym poziomie 130 km/h. To znowu pokazuje, że choć do uszu niektórych kierowców dotarła informacja, że ​​w taki sposób narażają swoje życie i zdrowie, to do mózgów pewnie jeszcze nie – stwierdził kierownik policji drogowej.