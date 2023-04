Nausėda: nie miałem nigdy rozmów z KGB

- Czy powinienem był w zgłoszeniu VRK wpisać, że 30 lat temu należałem do nieistniejącej dzisiaj partii? Tak, musiałem. Brak tego wpisu był błędem, podobnie jak przystąpienie do partii. To była głupia decyzja młodego człowieka, która w żaden sposób nie wpłynęła na mój światopogląd i chęć pracy dla narodu litewskiego - napisał.

- Głośna ankieta jest dostępna dla wszystkich. To są dwie kartki z wizami instytucji, abym mógł wyjechać do Niemiec. Widnieje na nich data 15 stycznia 1990 r. Nie brałem udziału w jej wypełnianiu, bo została nadesłana przez Ministerstwo Oświaty i nie zawiera żadnych tajnych danych - ogłosił prezydent.

- Wciąż jestem pytany o staże w Niemczech i służbę w armii. Nie są to jakieś nowe informacje i nie ma co ukrywać - napisał prezydent w sieciach społecznościowych.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme