Kreml zaprzeczył, jakoby nowy sposób wzywania do odbycia służby był receptą na unikanie przez żołnierzy wyjazdu do Ukrainy lub metodą usprawnienia prowadzonej chaotycznie mobilizacji.

Do tej pory Rosjanie musieli być powiadomieni o wezwaniu do wojska osobiście: albo odbierając zawiadomienie od przedstawiciela armii albo od pracodawcy. Niedoszli żołnierze, chcąc tego uniknąć, zmieniali miejsce zamieszkania lub po prostu nie otwierali drzwi przedstawicielom wojska, kiedy ci pukali do ich mieszkań. Tym sposobem część Rosjan unika wezwania do armii.

Od tego momentu urzędowa strona Rosji „Gosuslugi” będzie mogła wysyłać elektroniczne informacje bezpośrednio do wzywanych do punktu poborowego mężczyzn. Po otrzymaniu takiej wiadomości żołnierz będzie miał obowiązek odbycia służby wojskowej.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme