Wilno w twoim plecaku: niezwykła okazja dla uczniów z całej Litwy do bliższego poznania stolicy

Wilno, które przez cały rok obchodzi swoje 700-lecie, zaskakuje nie tylko obfitością wydarzeń i wystaw, ale także różnymi zajęciami edukacyjnymi i wycieczkami. W tym roku projekt "Wilno w twoim plecaku" zaprosi wszystkich litewskich uczniów do poszerzenia horyzontów i bliższego poznania historii, teraźniejszości i perspektyw na przyszłość stolicy obchodzącej swoje urodziny. Młodzi podróżnicy będą nie tylko odkrywać miasto, ale także uczyć się pracy w zespole.

Inga Romanovskienė, kierownik Agencji Rozwoju Turystyki i Biznesu miasta Wilna Go Vilnius, mówi, że przybliżenie młodym gościom i mieszkańcom stolicy nie tylko wielkości historii Wilna, ale także jego współczesnego oblicza i szerokich możliwości jest jednym z głównych celów obchodów 700-lecia.

– Wilno jest stolicą Litwy i niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś i gdzie mieszkasz, miasto to należy do nas wszystkich. Chcemy, aby dzieci na całej Litwie od najmłodszych lat czuły, rozumiały i kochały Wilno. A kiedy najlepiej to zrobić, jeśli nie w roku, w którym obchodzimy jego jubileusz pod hasłem "Wilno: 700 lat młode". Dlatego w tym roku oferujemy uczniom z całej Litwy niepowtarzalną okazję do poznania miasta w inny sposób - poprzez różne zmysły, w zabawny i kreatywny sposób – mówi Inga Romanovskienė, szefowa Go Vilnius.

Inga Romanovskienė, szefowa Go Vilnius / Fot. D. Umbrasas/LRT

Kancelaria Rządu Republiki Litewskiej dofinansowała wycieczki edukacyjne uczniów do Wilna z okazji 700. urodzin stolicy. Zdaniem kanclerz rządu Giedre Balčytytė, takie projekty przyczyniają się do rozwoju postawy obywatelskiej i dumy z państwa i jego stolicy.

– Obchody jubileuszu Wilna to doskonała okazja, by zatrzymać się i przypomnieć na chwilę, czym żyła stolica Litwy w ciągu wieków. Jednocześnie jest to sposób na spojrzenie na przyszłe perspektywy miasta i państwa. Z myślą o przyszłości kraju, uczniach i edukacji rząd przyczynia się do realizacji inicjatyw programu 700-lecia Wilna, w tym projektu wycieczek uczniowskich "Wilno w twoim plecaku", który stworzył wszystkim uczniom w kraju możliwość poznania historii stolicy Litwy, jej dziedzictwa i innowacji, a także pozwoli na przeniesienie procesu edukacyjnego przynajmniej na krótko z ławki szkolnej na ulice Wilna, które żyją przeszłymi i przyszłymi historiami – mówi Giedrė Balčytytė.

Wilno w twoim plecaku / Fot. Go Vilnius

Do udziału w projekcie „Wilno w twoim plecaku” zostanie zaproszonych około 300 tys. uczniów z klas 1-12. Poprzez różnorodne gry, zajęcia i wciągające opowieści przewodników młodzi goście poznają historię i teraźniejszość Wilna, poznają dziedzictwo stolicy i usłyszą wyjątkowe opowieści znanych wilnian. Projekt będzie trwał do grudnia 2023 roku.

Organizatorzy projektu zapewniają, że wycieczki rozwiną również inne cechy uczniów niezbędne do życia: krytyczne myślenie, zrozumienie ekspresji kulturowej, kreatywność, wzmocnienie współpracy i komunikacji. Uczniowie będą zachęcani do zrozumienia historycznych związków Wilna ze współczesnością, przewodnicy poruszą zagadnienia dotyczące rozwoju Wilna i zachęcą dzieci do odkrywania środowiska. Spacer będzie obejmował takie działania, jak badanie różnych dzieł sztuki, generowanie pomysłów i stosowanie ich w obecnym kontekście.

Wilno w twoim plecaku / Fot. Go Vilnius

Organizatorzy wydarzenia zaproponują najmłodszym odwiedzającym Wilno 3 różne programy, w zależności od ich wieku:

Uczniowie klas 1-4 zapoznają się z programem "Wehikuł czasu w 700 lat", w którym młodzi goście przeżyją podróż od założenia miasta do czasów współczesnych. Na uczestników czekają kreatywne historie różnych osobowości, które mieszkały w Wilnie oraz różne aktywności.

Dla uczniów klas 5-8 przygotowano wycieczkę "700 lat własnych opowieści", gdzie dzieci zapoznają się z różnymi motywami przeszłości i teraźniejszości Wilna. Wycieczka połączy fragmenty historii i współczesności miasta, opowie o historycznych i współczesnych osobistościach, które przyczyniły się do rozwoju miasta, a także podzieli uczestników na różne drużyny, aby rywalizować z innymi zespołami podczas zadań.

Na uczniów klas 9-12 czeka interaktywna gra na orientację "Odkrywamy Wilno w kreatywny sposób". Uczestnicy znajdą w różnych częściach Wilna różne punkty, w których zmierzą się z różnymi wyzwaniami i zadaniami.

Uczniowie mogą zgłaszać się do projektu na stronie www.700vilnius.lt/vilnius-tavo-kuprineje