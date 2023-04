Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

Zbliża się najpiękniejsze wiosenne święto – Wielkanoc. Z tej też okazji przy budynku starostwa w Awiżeniach stanęło kolorowe drzewko wielkanocne. Działa tu też poczta wielkanocna – każdy mieszkaniec gminy Awiżenie może wysłać kartkę świąteczną, bo odręcznie napisane życzenia mają wiele ciepła i uroku.

Wielkanocne drzewko w Awiżeniach / Fot. Starostwo w Awiżeniach

Centrum Kultury w Solecznikach z okazji różnych świąt zachwyca mieszkańców i gości miasta wspaniałymi dekoracjami. Niejednokrotnie podziwialiśmy niezapominajki, tradycyjne wzory, inne kwiaty i haftowane prace. Wielkanoc nie jest wyjątkiem. Przechodnie w pobliżu Centrum Kultury w Solecznikach zauważyli już instalacje palm i pisanek. I nie zwykłe, ale imponujących rozmiarów. To nie pierwsza Wielkanoc w Solecznikach czy Jaszunach, kiedy mogliśmy obejrzeć wystawę pisanek o wysokości 1,80 m, w zeszłym roku również mogliśmy zobaczyć trzy duże palmy wystawione przy Centrum Kultury. W tym roku wystawy połączono, cieszą one mieszkańców Solecznik i gości miasta.

Wielkanoc w Solecznikach / Fot. Samorząd Rejonu Solecznickiego

W hali odlotów wileńskiego lotniska można zobaczyć oryginalne i niezwykłe dzieło sztuki i edukacji – kolorową wielkanocną pisankę wykonaną z przedmiotów zabronionych do zabrania na pokład samolotu w bagażu podręcznym.

Ta instalacja o wysokości około 1,5 metra składa się z ponad 1 tysiąca noży, nożyc, zapalniczek, ostrzy do golenia i innych przedmiotów, które stanowią zagrożenie podczas lotu. Litewskie lotniska przypominają również pasażerom o czasami zapominanych ważnych zasadach bezpieczeństwa lotniczego, głosi komunikat prasowy.

Algirdas Venzlauskas, kierownik zmiany w dziale bezpieczeństwa na lotnisku w Wilnie, który stworzył pisankę, mówi, że pomysł wziął się z obserwacji stale rosnącej ilości rzeczy pozostawianych przez ludzi na punktach kontrolnych, co jest szczególnie istotne nawet na początku letniego sezonu lotniczego, kiedy liczba pasażerów będzie nadal rosła. Z jednej strony chciał dać tym rzeczom drugie życie, ale jednocześnie przypomnieć pasażerom, jakie rzeczy należałoby zostawić w domu przed podróżą.

Wielkanocna pisanka na lotnisku w Wilnie / Materiał promocyjny organizatorów

Wiosną, kiedy po zastoju zimy życie zaczyna się na nowo budzić, kiedy wraca światło i ciepło, przychodzi radosne świętowanie Wielkanocy. Muzeum Narodowe Litwy pomaga w ożywieniu tradycji i zaprasza na wystawę „Obudź się - już Wielkanoc!”, która zagłębia się w świąteczne litewskie obrzędy, zapomniane czasem rytuały i znaczenie tradycji wielkanocnej. Kiedyś mówiono: „Jeśli znasz zwyczaje, nie będziesz smutny w Wielkanoc, będziesz silny i sprawny przez cały rok".

Wystawa „Obudź się - już Wielkanoc!” ma na celu w sposób współczesny zapoznać z litewskimi zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi. Kuratorki wystawy, Edita Preglauskienė i dr Elvyda Lazauskaitė, zapraszają zwiedzających do ponownego przemyślenia tradycji wielkanocnej. "Stare zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie nie są formacją stagnacyjną. Każde pokolenie może je twórczo wzbogacić zgodnie z własnym światopoglądem i uczynić zrozumiałymi i akceptowalnymi w bardzo zmienionym świecie. Przyjmując znaczenie tradycji wielkanocnej, możemy dostosować obrzędy do własnego życia i kontynuować łańcuch kulturowy łączący pokolenia" - mówi dr E. Lazauskaitė.

Wystawa „Obudź się - już Wielkanoc!” zwraca szczególną uwagę na wspólnotowy aspekt zwyczajów i obrzędów, który jest dziś szczególnie aktualny. Młodzi zwiedzający będą mogli zapoznać się z tradycją wielkanocną, a starsi wzbogacić obraz Wielkanocy w ich świadomości.

Wystawa „Obudź się - już Wielkanoc!” jest prezentowana w oddziale Litewskiego Muzeum Narodowego w Nowym Arsenale.

10 kwietnia, w Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 17.00 w Domu Polskim w Nowych Święcianach przedstawiony zostanie spektakl „(Nie)znana” Polskiego Teatru Studio w Wilnie.

W spektaklu „(Nie)znana” na podstawie zapisków z życia jednej z najsłynniejszych kobiet XX wieku Marilyn Monroe zobaczymy Justynę Stankiewicz, absolwentkę Wydziału Wokalno-Aktorskiego na Akademii Muzycznej w Gdańsku, aktorkę Polskiego Teatru Studio w Wilnie oraz Narodowego Teatru Opery i Baletu Litwy.

Seksualność, szaleństwo, uśmiech za milion dolarów, gracja – tak, to wszystko się mieści w jednej kobiecie, ale czy mieści się jeszcze więcej? Ból, rozczarowanie, wewnętrzna tragedia, zabójcza samotność? Akcja monodramu rozgrywa się w garderobie planu filmowego. Bohaterka wraca do swojej przeszłości, do najbardziej skrywanych wspomnień z czasów dzieciństwa. Garderoba zmienia się w szpital psychiatryczny. Wyrzuty sumienia i poczucie samotności… leki popijane alkoholem. Całość przeplatana jest piosenkami nierozerwalnie utożsamianymi z aktorką. Autorem scenariusza jest Sławomir Gaudyn, reżyserką Lilia Kiejzik.

Justyna Stankiewicz / Materiał promocyjny organizatorów

13 kwietnia o godz. 18.00 w Kowieńskiej Galerii Obrazów Narodowego Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa (ul. K. Donelaičio 16, Kowno) zostanie otwarta wystawa „Nikifor. Mistrz polskiej sztuki naiwnej”. Wystawa jest organizowana przez Narodowe Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie, Instytut Adama Mickiewicza i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie. Na wystawie zostanie pokazanych ponad 100 dzieł Nikifora z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wystawa przedstawi przekrojowo dorobek malarza i obejmie wszystkie podejmowane przez niego tematy: pejzaż, architekturę miejską i fantastyczną, dworce kolejowe, wnętrza świątyń i sklepów oraz postacie świętych. Nikifor jest samoukiem, zaliczanym do grona najwybitniejszych na świecie malarzy tzw. naiwnych, prymitywistów.

W Muzeum im. Samuela Baka (ul. Nowogródzka 10, Wilno) czynna jest wystawa „Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po XX wiek”.

Ubiór żydowski na ziemiach polskich miał specyficzny charakter, odzwierciedlał bowiem połączenie żydowskiej tradycji i lokalnych wpływów, kształtował się czerpiąc z mody polskiej, z polskich strojów, których fasony i typy przenikały do zestawu garderoby żydowskiej stając się wyrazem materialnego przenikania się obu kultur.

Wystawa „Tałesy, kapoty, załóżki. Opowieść o ubiorach polskich Żydów od średniowiecza po XX wiek” przedstawia 10 rekonstrukcji dawnych ubiorów na podstawie przedstawień polskich Żydów, źródeł pisanych i wykrojów.

W Narodowym Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie obejrzeć można wystawę „Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy”. Wystawa składa się z ponad stu trzydziestu prac Aleksandry Waliszewskiej i ponad osiemdziesięciu dzieł innych autorów, które nadają historyczną perspektywę jej wyjątkowej praktyce artystycznej. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

„Opowieści okrutne” to pierwszy tak przekrojowy pokaz prac Aleksandry Waliszewskiej. Na wystawie jej bogatą twórczość zestawiono z historycznymi dziełami innych artystów z Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Dzięki temu można spojrzeć w szerokim kontekście na zajmujące artystkę baśniowe motywy, apokaliptyczne scenariusze i przesiąknięte znaczeniami bałtosłowiańskie krajobrazy: lasy i mokradła, zagubione autostrady, ponure przedmieścia. Pracami Waliszewskiej wydaje się rządzić logika snów, a środkiem obrazowania jest metafora, która odnosi do pierwotnych emocji: miłości, pożądania i lęku przed śmiercią.

W Muzeum Okręgowym w Kiejdanach (ul. Didžioji 19) prezentowana jest wystawa prac ukraińskich artystów Sofiji Atlantovej i Oleksandra Klymenko (pseudonim artystyczny Olaf Clemensen) „Ikony na skrzyniach po amunicji”.

W 2014 r., w efekcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, dwoje ukraińskich artystów – Sofija Atlantova i Oleksandr Klymenko zaczęło tworzyć niezwykle oryginalny i wymowny projekt artystyczny, który polega na pisaniu ikon na skrzyniach po amunicji. Artyści zwrócili uwagę na to, iż wieka i dna tych skrzyń są bardzo podobne do desek, na których zazwyczaj maluje się ikony. To dziwne podobieństwo zainspirowało ich do rozpoczęcia projektu. O. Klymenko o projekcie m. in. mówi tak: „Starotestamentowa idea przekuwania „broni na lemiesze” jest zapłodniona nowotestamentowym motywem wyjścia z piekła (…). Jednak wyjście z piekła mogło nastąpić tylko jako zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo przez śmierć”. Ikony tworzone na fragmentach skrzyń po amunicji symbolizują, tak jak krzyż, przemianę śmierci w życie.

Ikony w formie wystaw podróżują po świecie. Dotychczas były prezentowane w kilkunastu krajach i ponad 120 lokalizacjach (w tym np. w Parlamencie Europejskim). Na wystawie w Kiejdanach zostanie pokazanych 19 ikon z cyklu „Pietitus”.