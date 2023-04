Dokument zawiera również zobowiązanie wszystkich państw członkowskich NATO do znacznego zwiększenia finansowania obrony o co najmniej 2 proc. produktu krajowego brutto od 2025 roku oraz uzgodnienie długoterminowych inwestycji w zdolności obronne i przemysł obronny.

- Nie chcemy niczego nowego, chcemy realizować to, co zostało uzgodnione. W Bukareszcie uzgodniono, że Ukraina stanie się członkiem NATO. W ciągu 15 lat tego nie zrobiła – powiedział Pavilionis.

Jednym z celów uchwały jest również wzmocnienie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, w tym zdolności do obrony powietrznej na Litwie i w regionie, a tym samym „zapewnienie płynnego przejścia od misji air policing do obrony powietrznej" oraz zapewnienia gotowości do przyjęcia sił sojuszniczych poprzez prepozycjonowanie sojuszniczego sprzętu wojskowego i inne środki.

We wrześniu ubiegłego roku, po formalnej aneksji przez Rosję czterech okupowanych regionów Ukrainy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński podpisał wniosek o przyjęcie do NATO w trybie przyspieszonym.

Litewscy posłowie: będziemy zabiegać, by Ukraina w Wilnie została zaproszona do NATO

