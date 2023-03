Zmiana kwalifikacji nauczycieli języka rosyjskiego: ignorowanie innych języków i „obrócenie piramidy“

- Mamy tygodniowy harmonogram. Oznacza to, że każdego miesiąca jeden tydzień jest udzielany na zajęcia, które trwają od rana do wieczora. Wyręczają mnie koleżanki, bo lekcje przecież nie mogą przepaść - wskazuje Sinkiewicz.

Ministerstwo zaznacza, że nowy program nauczania potrwa rok i nie będzie trudno go łączyć z pracą. Sinkiewicz twierdzi jednak, że nie jest to łatwe.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme