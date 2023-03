Próbny egzamin z matematyki: w Wilnie nie zdało 15,2 proc. absolwentów

- Wyniki egzaminu pilotażowego wskazują, że sytuacja w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa poprawie. Rezultat jest zbliżony do wyników z 2021 roku. Jeśli uczniowie poświęcą czas na poprawę swoich najsłabszych punktów, a prawdziwy egzamin nie będzie miał wyjątkowo niestandardowych zadań, można zakładać, że wskaźnik niepowodzeń w Wilnie nie przekroczy 15 proc., a w całej Litwie – 20 proc. - powiedziała Unė Kaunaitė, dyrektor Edu Vilnius.

9 marca uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu z matematyki, zorganizowanego przez Samorząd miasta Wilna we współpracy z Edu Vilnius, przygotowanego przez. Ogłoszone dzisiaj wyniki wskazują, że w stolicy egzaminu nie zdało 15,2 proc. absolwentów, w pozostałej części kraju – 23 proc.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme