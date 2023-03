Jest decyzja UE ws. samochodów spalinowych po 2035 r.

Co prawda w przyjętych regulacjach jest zapisana tzw. klauzula rewizyjna, która nakazuje po pewnym czasie ponownie ocenić i sytuację, a gdyby osiągnięcie celu nie było realne, przesunąć go, ale z tej klauzuli będzie można skorzystać najwcześniej za trzy lata.

To ośmieliło także inne kraje, które chciały wejście w życie zakazu opóźnić. Najbardziej przeciwna temu rozwiązaniu Polska próbowała zmontować zdolną do zablokowania wejścia w życie przepisów koalicję. Warszawa argumentowała, że zmiany zostaną wprowadzone zbyt szybko, ceny samochodów nieemisyjnych staną się za wysokie dla obywateli biedniejszych krajów członkowskich.

