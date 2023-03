- Silny i zjednoczony sojusz, który jest zawsze przygotowany do odpowiedzi na każdy kryzys, do obrony każdego centymetra terytorium Litwy i sojuszu. Litwa jest wiarygodnym sojusznikiem NATO, który wraz z innymi krajami sojuszu poszukuje i wdraża rozwiązania wzmacniające organizację i nasze wspólne bezpieczeństwo w regionie i całym obszarze euroatlantyckim - powiedział Anušauskas.

W środę przypada 19. rocznica przystąpienia Litwy do NATO. 29 marca 2004 roku do sojuszu północnoatlantyckiego przystąpiło w sumie siedem europejskich państw: Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz trzy państwa bałtyckie - Litwa, Estonia i Łotwa.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme