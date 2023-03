„W zespole i w teatrze jest wielki ból“. Przyjaciele wspominają Czesława Sokołowskiego

W przededniu Międzynarodowego Dnia Teatru, w ubiegłą sobotę tragicznie odszedł Czesław Sokołowski. Wspaniały wokalista, aktor, muzyk, przyjaciel i, jak podkreślają aktorzy, wielka dusza Polskiego Teatru Studio w Wilnie.

Lila Kiejzik, kierowniczka i reżyserka teatru powiedziała, że zapamięta go jako młodego, przystojnego i zdolnego mężczyznę. Czesław Sokołowski grał w Polskim Teatrze Studio w Wilnie 33 lata. - Grał różnorodne przedstawienia – i Miłosza, i „Dom na granicy”, ale przede wszystkim udzielał się w muzycznych przedstawieniach: „Na wileńskiej ulicy”, „Osiecka”, „Do siego roku”. Tam, gdzie trzeba było śpiewać, Czesław zawsze był pierwszy. Zawsze podziwiali go widzowie. On to lubił, bo było za co – mówi reżyserka.

Ś. p. Czesław Sokołowski / Fot. Polski Teatr Studio w Wilnie/ Facebook

Koledzy wspominają, że był wesoły, a przede wszystkim odpowiedzialny. Nie wchodziła w grę nieznaczna choroba, katar czy inna dolegliwość.

Monika Jodko, aktorka i wokalistka Polskiego Teatru Studio w Wilnie zaznacza, że dzisiaj trudno o odpowiednie słowa.

– Czesław dla mnie był nie tylko partnerem na scenie, był wspaniałym przyjacielem. Człowiek z wielkiej litery. Świetnie nam się śpiewało i grało na wileńskich scenach. W muzyce zawsze myśleliśmy w jednym kierunku, lubił żartować, opowiadać dowcipy, miałam z nim zawsze wesołe próby. Występowaliśmy razem nie tylko na Litwie, ale również w Polsce, Ukrainie. Będzie go brakowało – stwierdza Monika.

Monika Jodko, ś. p. Czesław Sokołowski, Jolanta Grinevič-Tankeliun / Fot. Polski Teatr Studio w Wilnie/ Facebook

Muzyk Krzysztof Stankiewicz wspomina, że z Czesławem mieli wspólne tematy, często rozmawiali o muzyce.

– Zawsze byłem z nim w ciepłych muzycznych relacjach. Twórczy człowiek, chętny na odkrycia, zmiany czy nawet improwizacje. Zawsze uśmiechnięty. Pan dżentelmen, który zawsze umiał pocieszyć i udzielić uwagę każdej kobiecie – wspomina Stankiewicz.

Lila Kiejzik w pracy zawodowej zawsze kieruje się słowami, że "teatr musi grać".

– Na pewno będziemy grać. Będziemy powtarzać Czesława piosenki. Ale go nie będzie. W zespole i w teatrze jest wielki ból – z żalem stwierdza kierownik teatru.

Czesław Sokołowski ukończył Akademię Muzyczną, ale zawodowo pracował w innym kierunku. Reżyser zaznacza, że dla teatru zawsze miał czas, był na każde zawołanie, nigdy nie był chory. Zresztą w teatrze była zaangażowana cała jego rodzina - małżonka Henryka oraz dzieci Marta i Tomasz.

Polski Teatr Studio w Wilnie ostatnio nagrał sporo spektakli i filmów. Czesław zagrał w wielu z nich.

– Śpiewał cudownie i wspaniale. Nie mieliśmy żadnej chęci jakiejkolwiek zamiany. Teraz będziemy tylko go słuchać i oglądać zdjęcia – powiedziała Lila Kiejzik.

Kierownik teatru przypomina, że Czesław Sokołowski grał w spektaklach dla dzieci: Koziołku Matołku, Czerwonym Kapturku, lubił też bawić dzieci i przekazać im swoje piosenki oraz grę aktorską.

Ś. p. Czesław Sokołowski / Fot. Polski Teatr Studio w Wilnie/ Facebook

Lila Kiejzik mówi, że długo trzeba będzie się przyzwyczajać, że Czesława nie ma.

– Był zawsze na pierwszym planie. Jeżeli przychodził Czesław, to wszystko się ożywiało. Był z uśmiechem na twarzy. I, niestety, nie będzie – z żalem stwierdza reżyser Polskiego Teatru Studio w Wilnie.

Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku dla wileńskich aktorów smutny dzień.

– Dzisiaj na pewno się zbierzemy i będziemy mówić o Cześku – dodaje kierownik i reżyser Lila Kiejzik.