Izrael: protesty po dymisji ministra obrony

W ostatnich tygodniach reformy krytykował również minister finansów, który zwracał uwagę, że wpłynął one bardzo niekorzystnie na rozwój ekonomiczny kraju, i zniechęcą firmy do działalności w Izraelu. Z kolej minister kultury Micky Zohar stwierdził, że partia poprze ewentualną decyzję premiera o wstrzymaniu reform.

Minister obrony Izraela Joaw Galant powiedział w sobotę, że podział wywołany przez planowaną reformę sądownictwa przeniknął do izraelskich sił zbrojnych, w związku z czym wezwał do wstrzymania się od zmian ustawowych.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme