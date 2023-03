Dyrektor Domu Wspólnot Narodowych o dofinansowaniu: cieszylibyśmy się, gdyby się pojawiło wsparcie ze strony Polaków

Robimy wszystko, aby znaleźć sponsorów dodatkowych zajęć z języka litewskiego. Byłoby dobrze, gdyby nam pomogła jakaś polska spółka - stwierdził LRT.lt Grzegorz Miłoszewicz, dyrektor Domu Wspólnot Narodowych w Wilnie. Wcześniej instytucja potwierdziła, że nie może zapewnić więcej wolnych miejsc cudzoziemcom, którzy chcą się podjąć nauki języka litewskiego.

LRT.lt przypomina, że pracujący w kraju uchodźcy mają zaledwie 24 miesiące na uzyskanie kwalifikacji językowej, po czym muszą zdawać test. Taki nakaz wydał Departament Migracji. Decyzja spotkała się z niezadowoleniem uchodźców, którzy twierdzą, że warunek jest niemożliwy do wykonania, ponieważ brakuje wolnych miejsc na lekcje języka litewskiego.

Ogromne zainteresowanie zauważa również dyrektor Domu Wspólnot Narodowych Grzegorz Miłoszewicz. - Wcześniej na nasze kursy przychodziło około 100 osób rocznie. W tym roku zaplanowaliśmy zajęcia dla 130 chętnych, bo takie finansowanie otrzymała nasza instytucja. Jednak od razu po zamieszczeniu ogłoszenia zwróciło się do nas kilkaset uchodźców z Ukrainy. Nie mamy możliwości ich wszystkich przyjąć. Pracuje u nas tylko jedna nauczycielka, która po prostu fizycznie nie nadąży z większą liczbą chętnych - podkreślił.

- Do wojny tworzyliśmy pojedyncze grupy, w nich naukę pobierało 10-12 osób. Teraz nasza nauczycielka prowadzi kilka grup, w każdej z nich jest od 20 do 25 osób - dodaje.

Grzegorz Miłoszewicz / Fot. D. Umbrasas/LRT

Głównym problemem jest brak pieniędzy, ubolewa dyrektor. - Pedagog pracuje ponad własne możliwości, a płacimy jej tyle, ile wynosi wcześniej uzgodniony budżet. Skoro jesteśmy organizacją państwową, to nasze finansowanie zależy od składanych projektów. Abyśmy mogli istnieć, musimy każdego roku wysyłać zgłoszenia. Oznacza to, że w najlepszym wypadku kolejne pieniądze otrzymamy dopiero w II półroczu. Wszystkie nasze plany zależą od dofinansowania. Jeżeli je otrzymamy, zatrudnimy drugiego nauczyciela. Nawet mamy na uwadze, kogo możemy zaprosić. Finansowanie pozwoliłoby nam zaledwie w ciągu kilku tygodni tworzyć nowe grupy - tłumaczył rozmówca.

Perspektywy zajęć zależą również od sytuacji wojennej, która nie jest do końca jasna, stwierdził Miłoszewicz. - Nie wiem, czy ci ludzie w najbliższym czasie wrócą do rodzinnego kraju. Rozmawialiśmy z nimi, wielu z nich przybyło m.in. z Mariupola - miasta, które będzie potrzebowało co najmniej 10 lat na odbudowę. Myślę zatem, że potrzebne jest uzgodnienie planów na odległą perspektywę. Skoro chcemy, aby uchodźcy uczyli się języka litewskiego, to musimy poszukać jakiegoś rozwiązania. Wiemy już, że nie jesteśmy w tym sami, bo inne instytucje mają do czynienia z tym samym problemem - podkreślił.

Dom Wspólnot Narodowych współpracuje z Komisją Języka Litewskiego, która sfinansowała powstanie trzech grup. - Otrzymaliśmy zastrzeżenie, że jedna trzecia uczestników ma być pochodzenia ukraińskiego. Do wybuchu wojny w Ukrainie na nasze zajęcia przychodzili w większości Białorusini. Oprócz Ukraińców, na lekcjach jest też wielu Kirgizów i Ormian. Głównym kryterium jest przynależność do jakiejkolwiek mieszkającej na Litwie wspólnoty narodowej. Wcześniej nie publikowaliśmy specjalnych ogłoszeń, ponieważ osoby biorące udział w naszych wydarzeniach słyszały o zajęciach i przekazywały informację tym, którzy ich potrzebują. Nasza działalność polega na tym, że grupy mniejszości narodowych mogą za symboliczną kwotę, a często nawet za darmo organizować imprezy skierowane do członków wspólnot. Dla osób współpracujących z nami już od dziesięcioleci jesteśmy praktycznie drugim domem - opowiedział dyrektor.

Zajęcia w Domu Wspólnot Narodowych / Fot. D. Umbrasas/LRT

Jeszcze kilka lat temu wszystkie zajęcia językowe odbywały się w budynku Domu Wspólnot Narodowych. Są tu specjalne pomieszczenia, dostosowane do tej aktywności. - Od wybuchu pandemii COVID-19 lekcje są dostępne w trybie online. Okazało się to szczególnie pomocne mieszkańcom innych miast, którzy w taki sposób otrzymali możliwość do nas dołączyć - powiedział Miłoszewicz.

Kursy organizowane przez Dom Wspólnot Narodowych zawierają 70 godzin akademickich. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po dwie godziny. W taki sposób jeden kurs trwa pięć miesięcy. Po ukończeniu zajęć uczestnicy otrzymują zaświadczenie. - Oczywiście, to nie jest certyfikat dorównujący profesjonalnym szkołom językowym, ale po zakończeniu lekcji są prowadzone specjalne egzaminy, które pozwalają udowodnić, że uczestnik potrafi się porozumiewać w języku litewskim na poziomie początkującym. Nasza nauczycielka pomoże się przygotować do egzaminu w szkole specjalistycznej, jeśli tego potrzebuje pracodawca - zapewnił Miłoszewicz.

Grzegorz Miłoszewicz / Fot. D. Umbrasas/LRT

Rozmówca przyznał, że uczestnicy zajęć często go zadziwiają. - Na Litwie mieszkają obywatele, którzy od czasów odzyskania przez kraj niepodległości nie potrafią nic powiedzieć w języku litewskim. Tymczasem mamy uchodźców, którzy nie słyszeli ani jednego zdania po litewsku, a po kilku miesiącach wcale nieźle mówią i przepraszają, że ich poziom jest bardzo zły. Nie jest - uśmiechnął się.

- Wszystko zależy od motywacji, którą obserwujemy podczas czytania zgłoszeń. Często uchodźcy piszą, że nie chcą zmuszać Litwinów do mówienia po rosyjsku. Chcą pokazać szacunek do osób, które ich przyjęły. Nasza pedagog ma duże doświadczenie w pracy z dorosłymi uczestnikami zajęć. Specyfika nauki bardzo się różni, jeżeli chodzi o dzieci i dorosłych. Cieszymy się, że podczas bezpłatnych dni muzeów nauczycielka zabiera słuchaczy do placówek kulturalnych, aby przedstawić im historię i kulturę Litwy. W taki ciekawy sposób uczestnicy wykorzystują swoje umiejętności - dodał Miłoszewicz.

Opracowanie Ewelina Knutowicz