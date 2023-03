- Specjaliści policzyli, że w 2050 r. jednego emerytę będzie utrzymywało 1,8 osób pracujących. To zbyt optymistyczna prognoza - jeden pracujący będzie utrzymywał jednego emerytę. Oznacza to, że obciążenie będzie się tylko zwiększało - oznajmia Grużewski.

- Większa liczba mieszkańców jest potrzebna nie po to, by ratowali Sodrę czy system ochrony zdrowia, a po to, by cieszyli się i radowali swoje rodziny oraz państwo, zapewniające im dobrobyt - twierdzi ekonomista.

Grużewski: potrzebujemy więcej ludzi, abyśmy byli szczęśliwi, a nie po to, by utrzymywać Sodrę

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme