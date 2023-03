AWPL-ZChR chce unieważnienia i powtórzenia wyborów w rejonie wileńskim

Przedstawicielka Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, Danuta Karnowska, złożyła wczoraj wniosek do Głównej Komisji Wyborczej o unieważnienie i powtórzenie wyborów mera rejonu wileńskiego.

AWPL-ZChR twierdzi, że odbywająca się w ostatnim tygodniu druga tura wyborów merów w rejonie wileńskim odbywała się wbrew demokratycznym zasadom.

- Wnioskodawczyni Danuta Krasnowska zaznaczyła, że w jednej z dzielnic wyborczych znaleziono kilkanaście kart do głosowania nieopatrzonych pieczęcią, takowe zaś są uznawane za nieważne. Podobnie rzecz się miała w 2020 r. podczas wyborów sejmowych, kiedy to w dzielnicy Zaścianek znaleziono aż kilkadziesiąt kart bez pieczęci. Przedstawicielka AWPL-ZChR ocenia, że jest to sabotowanie reprezentowanej siły politycznej – napisano w partyjnym oświadczeniu.

Dodano, że mieszkańcy rejonu w wyborach przedterminowych mieli możliwość oddania głosu jedynie w dwóch dzielnicach, a nie czterech, jak dotychczas. - Oznacza, że wielu mieszkańców rejonu wileńskiego, chcąc oddać głos przedterminowo, musiało pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów, co oceniać należy jako utrudnianie obywatelom wyrażenia swej woli elekcyjnej. Co ciekawe, decydującym o likwidacji dwóch lokali w rejonie wileńskim był głos przewodniczącej okręgowej komisji rejonu wileńskiego, przedstawicielki partii socjaldemokratycznej. Jak przyznała sama szefowa komisji, decyzję taką podjęła ona na zlecenie sztabu partii socjaldemokratycznej – wskazano w komunikacie prasowym AWPL-ZChR.

Partia zarzuca również VRK, że „w 60 samorządach na przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej nie mianowała ani jednego przedstawiciela AWPL-ZChR, choć partia w wyborach uzyskała ponad 5,5 proc. głosów i jest parlamentarną siłą polityczną”.

AWPL-ZChR dopatruje się również naruszeń w działaniach premier Ingridy Šimonytė oraz przewodniczącej Sejmu Viktoriji Čmilytė-Nielsen, które poparły socjaldemokratę Roberta Duchniewicza.

Rzeczniczka VRK Indrė Ramanavičienė potwierdziła LRT.lt otrzymanie skargi. - 20 marca po godzinach pracy urzędu do VRK wpłynęła skarga Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin, w której partia skarży wyniki wyborów w rejonie wileńskim – powiedziała.

-Wszystkie skargi, które mogą mieć wpływ na wynik wyborów, muszą zostać rozpatrzone przed zatwierdzeniem ostatecznych wyników wyborów. Posiedzenie VRK w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów zaplanowane jest na piątek 24 marca – poinformowała Ramanavičienė. Podkreśliła, że do czasu rozpatrywania skarg, VRK odmawia wstępnych ocen i komentarzy wobec skarżących.

Duchniewicz zaznaczył, że skarga AWPL-ZChR jest typowym zjawiskiem po wyborach.

- Pozwala na to prawo. W tym przypadku nie widzę możliwości, by VRK przyjęła korzystną decyzję na rzez AWPL-ZChR. Z tego co wiem, nie maja poważnych motywów, wszystko jest oparte na emocjach. Przecież protokołach wyborczych są podpisy członków komisji, w których byli przewodniczącymi byli przedstawiciele AWPL-ZChR – powiedział w rozmowie z LRT.lt polityk.

Prawnik z Uniwersytetu Wileńskiego, prof. Vytautas Nekrošius nie dopatruje się naruszeń. – Skarga powinna być jasno uzasadniona. Powinna wskazywać na istotne nieprawidłowości, że głosy zostały oddane pod naciskiem, w wyniku kłamstwa czy z użyciem wpływów. Osobiście takich naruszeń nie widzę, ale może nie wiem wszystkiego – zaznaczył.

Nekrošius podkreślił, że agitacja polityków innych ugrupowań nie narusza prawa wyborcy do wolnych wyborów. - Agitacja jest zabroniona tylko w dniu wyborów. To nie jest tak, że premier Litwy nie może wypowiedzieć się o jednym czy drugim kandydacie. Zobaczymy co na to powie VRK – dodał. Przypomniał, że w historii niepodległej Litwy były przypadki, że VRK uzasadniała skargi partii oraz organizowano powtórne wybory.

