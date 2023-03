Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt reformy podatkowej

Obecny próg podatnika VAT ma zostać podniesiony z 45 do 55 tys. euro. Planowane jest również umożliwienie stosowania obniżonej 5 proc. stawki podatku dochodowego, gdy obrót firmy nie przekracza 300 tys. euro, ale proponuje się zaprzestanie stosowania ograniczenia do 10 pracowników.

Ministerstwo Finansów proponuje również, aby zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej posiadały wyłącznie osoby o dochodach do 20 tys. euro (obecny limit to 45 tys. euro).

Planowane jest stopniowe zwiększanie stawki dla osób prowadzących działalność indywidualną: w 2025 r. podatek wzrośnie z 15 do 17 proc., w 2026 roku - od 17 do 20 proc.

- Emeryci oraz osoby otrzymujące wsparcie socjalne mogą złożyć wniosek o odroczenie zapłaty podatku do czasu przeniesienia własności. Dlatego ci, którzy naprawdę mają trudności, mogliby poprosić o odroczenie podatku i go nie płacić – zaznacza minister.

- Obiekty mieszkalne podlegałyby stawkom ulgowym. Oznacza to, że połowa mieszkańców w ogóle nie płaciłaby podatku, ponieważ punktem wyjścia do opodatkowania byłaby średnia wartość mieszkania w każdym samorządzie. Obiekty do uzgodnionej wartości byłyby opodatkowane zerową stawką procentową - wyjaśnia Skaistė.

