Urban: miałem nadzieję na wygraną, ale w przegranej nie widzę tragedii

Musimy iść dalej. Będziemy pracować konstruktywnie na rzecz każdego mieszkańca – w wywiadzie dla LRT.lt mówi Waldemar Urban, kandydat Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin w wyborach merów w rejonie wileńskim. Polityk nie ukrywa, że liczył na wygraną.

Czy zrobił już pan jakieś wnioski po tych wyborach?

Liczby wskazują, że AWPL-ZChR nadal posiada poparcie. Nastroje nie są najgorsze, ponieważ mamy zdecydowaną większość mandatów w Radzie. Cieszy nas poparcie ponad 23 tys. wyborców. Jednak widzimy - głosów zabrakło. Trudno jest jednoznacznie określić, co w głównej mierze się do tego przyczyniło - być może zbyt duża ilość obserwatorów oraz obecność członków Związku Strzelców przy lokalach wyborczych. Zaledwie jeden punkt procentowy zaważył o takim wyniku, jaki dziś mamy. To nie może nie smucić, choć z ogólnego wyniku i tak jestem zadowolony. Musimy iść dalej. Będziemy pracować konstruktywnie na rzecz każdego mieszkańca.

Podczas konferencji padło wiele oskarżeń ze strony AWPL-ZChR wobec przejrzystości wyborów. Czy partia zamierza zaskarżyć wynik?

Od naszych terenowych obserwatorów spływają obecnie informacje o naruszeniach. Nieuzasadnione oskarżanie nie jest racjonalne. Konieczna jest określona podstawa. Poważniejsze naruszenia widzimy na przykład w Rudominie czy w innych miejscowościach. Będziemy analizować dane i następnie dyskutować z prawnikami. Już w najbliższym czasie okaże się czy będzie jakaś skarga czy nie.

Waldemar Tomaszewski, Waldemar Urban/Konferencja powyborcza / Justinas Stacevičius/LRT

Wielu publicystów liczyło, że w najbliższej przyszłości będzie pan nowym liderem. Czy to, że Waldemar Tomaszewski zaangażował się w kampanię wyborczą w rejonie wileńskim nie wpłynęło na ten wynik jaki dziś mamy?

Nie uważam, że zaangażowanie Waldemara Tomaszewskiego w kampanię wyborczą było minusem. Jest prezesem partii i ma zaufanie ludzi naszej społeczności w rejonie wileńskim. Trzeba przyznać, że jest dużym autorytetem. Nie sądzę, że ta aktywna postawa Tomaszewskiego mogła wpłynąć na to, że nie wygrałem wyborów. Trzeba też zaznaczyć, że AWPL-ZChR startowała z nowym kandydatem, a nie z urzędującym i być może dla kogoś bardziej znajomym. Muszę przyznać, że kampania wyborcza była rzeczywiście ostra, częstokroć dochodziło do regularnie podgrzewanej nagonki politycznej pod moim adresem, szczególnie w sieciach społecznościowych. Wytrzymam tę presję, jednak niewątpliwie mogło to wpłynąć na decyzje pewnej grupy wyborców.

Nie ukrywam, spodziewaliśmy się wygranej. Sam też jej oczekiwałem. Dziś jednak nie widzę w tym tragedii.

Waldemaras Urbanas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Czy dojdzie do jakiejś analizy kampanii wyborczej w celu wyjaśnienia jej mankamentów i wad?

Po każdych wyborach organizujemy spotkania wewnątrz partii i omawiamy bieżącą sytuację. Dziś natomiast musimy zakończyć ten proces wyborczy, a następnie porządnie się wyspać. W najbliższym czasie zostanie zwołane Prezydium i Rada Naczelna. Z pewnością będziemy dyskutowali, co było nie tak.

Pragnę zaznaczyć, że dużo zrobiliśmy w rejonie wileńskim. Terenowi liderzy, członkowie AWPL-ZChR, sympatycy naszej partii i agitatorzy – wszyscy wykonali ogromną pracę. Trochę nam zabrakło i naturalnie każdy w sercu jakoś ubolewa nad tym faktem.

Jak widzi pan współpracę z Duchniewiczem?

Niewątpliwe jest, że do tej współpracy w jednym bądź innym formacie dojdzie, gdyż nie może funkcjonować ani mer bez Rady, ani Rada bez mera. Zostają zmienione warunki pracy mera, mer staje się na posiedzeniach Rady pewnego rodzaju moderatorem i administratorem w samorządzie. Najważniejsze postanowienia będą podejmowane decyzją Rady. Mam nadzieję, że mer swoje interesy nie będzie przedkładał nad interesami mieszkańców rejonu. Najważniejsze, by ludzie nie stali się zakładnikami sytuacji, podczas gdy mer zostaje bez większości w Radzie. Będziemy dążyli do budującego dialogu.