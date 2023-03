Aleksandra Ketlerienė. Co tak naprawdę oznacza zwycięstwo Duchniewicza w rejonie wileńskim?

Być może na sytuację miała wpływ brutalna agresja Rosji na Ukrainę, kiedy uświadomiliśmy sobie, że różnice narodowe są zupełnie nieistotne i że musimy działać razem. Teraz jest moment, w którym możemy wykorzystać ten czas przebudzenia do stworzenia jeszcze silniejszych więzi w naszym społeczeństwie - możemy zacząć od zaangażowania polskiej kultury, na przykład do Święta Pieśni (Dainų šventė) czy inne ważne litewskie wydarzenia. Bardzo dobrym sygnałem jest również fakt, że obecnie w litewskich szkołach pojawi się możliwość nauki języka polskiego jako drugiego obcego.

W ciągu ponad 30 lat niepodległości Polacy na Litwie wyszli poza bańkę AWPL-ZChR. Polacy na Litwie to nie to samo co AWPL-ZChR, choć media wciąż lubią upraszczająco określać tę partię jako po prostu „Polacy". Jednak polska kultura, język i polskość są tak samo ważne dla litewskich Polaków, którzy nie utożsamiają się z konkretną partią, mimo wszelkich prób, by było inaczej.

Poparcie dla AWPL-ZChR na Wileńszczyźnie konsekwentnie spadało, wprowadzało się coraz więcej nowych mieszkańców, którym obce były miejscowe „zasady”. To była kwestia czasu, kiedy szala przechyli się w drugą stronę. Już w 2019 roku wszystko wskazywało na to, że w 2023 roku AWPL-ZChR wyborów nie wygra w pierwszej turze, a na zwycięstwo w drugiej będzie musiała bardzo ciężko pracować.

Nie pamiętam, kiedy wybory na Wileńszczyźnie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem w całym kraju. Kiedyś to było oczywiste, że dwa „polskie" (jak je kiedyś nazywano) samorządy wybiorą swoich merów w pierwszej turze, i że będą to kandydaci Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

