„Polska może być zmuszona do wojny“. Burza po słowach polskiego ambasadora

Ambasador RP w Paryżu Jan Emeryk Rościszewski w wywiadzie dla francuskiej telewizji powiedział, że jeśli Ukraina przegra wojnę z Rosją, może to doprowadzić do sytuacji, w której Polacy zostaną zmuszeni do przystąpienia do wojny. W niedzielę polska placówka dyplomatyczna wydała oświadczenie, w którym podkreślono, że słowa te zostały wyrwane z kontekstu.

- To nie NATO, Polska czy Słowacja zwiększają presję, ale Rosja, która dokonała inwazji na Ukrainę. To Rosja, która okupuje terytoria. Rosja, która zabija ludzi. I Rosja, która porywa ukraińskie dzieci. Dlatego albo Ukraina broni dzisiaj swojej niepodległości, albo my musimy się w ten konflikt zaangażować. Bo nasze podstawowe wartości, które są podstawą naszej cywilizacji i naszej kultury, są zagrożone. Dlatego nie będziemy mieli innego wyboru, jak tylko się zaangażować się - w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI powiedział dyplomata.

W niedzielę polska placówka dyplomatyczna zamieście w mediach społecznościowych specjalne oświadczenie, w którym napisano, że wypowiedź ambasadora, jest „przez niektóre media interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona".

W wywiadzie dla francuskiej telewizji Rościszewski podkreślił, że Polska nie jest obecnie w stanie wojny, ale „robi wszystko, by pomóc Ukrainie i się zabezpieczyć".