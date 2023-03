Litwa, Estonia i Polska proponują obniżenie pułapu cen rosyjskiej ropy

Estonia, Litwa i Polska proponują obniżenie pułapu cen rosyjskiej ropy na poziomie 60 dolarów za baryłkę do 51,45 dolarów, zatwierdzonego przez Unię Europejską (UE), G-7 i Australię w grudniu ubiegłego roku - podał we wtorek Bloomberg powołując się na swoje źródła.

