Upadek amerykańskich banków obniża oczekiwania dotyczące EURIBOR. Kredyty mogą kosztować mniej

Jeszcze w zeszłym tygodniu rynki oczekiwały, że pod koniec lata sześciomiesięczny EURIBOR będzie na poziomie 4,2 proc. Jednak dwa duże amerykańskie banki, które zbankrutowały w ciągu zaledwie kilku dni, obniżyły te oczekiwania o jeden punkt procentowy. Może to być dobrą wiadomością dla posiadaczy kredytów, gdyż ich miesięczne wpłaty dla banków nie będą rosły tak gwałtownie.

W weekend ogłoszono bankructwa dwóch dużych amerykańskich banków - Silicon Valley Bank i Signature Bank. Wiadomość ta wysłała pierwsze silne sygnały na rynki, że podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w celu walki z inflacją negatywnie wpływają na gospodarkę.

Na bankructwa w USA zareagował również rynek europejski. Jeszcze w zeszłym tygodniu rynki oczekiwały, że EURIBOR osiągnie szczyt we wrześniu ze względu na podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny (EBC), a sześciomiesięczny EURIBOR miał osiągnąć nawet 4,2 proc.

Wcześniejsze prognozy i spekulacje dotyczące stóp procentowych można jednak odrzucić, bo we wtorek rano rynki obudziły się w zupełnie innych nastrojach. Obecnie oczekuje się, że sześciomiesięczny EURIBOR osiągnie w marcu szczyt na poziomie 3,38 proc. Na podobnym poziomie pozostanie do marca 2025 roku, kiedy to spadnie do 2,3 proc.

Marius Dubnikovas / J. Stacevičius/LRT

Ekonomista Marius Dubnikovas jest przekonany, że EBC nie zmieni w ten czwartek swojej decyzji i podniesie stopy procentowe zgodnie z planem o 0,5 punktu procentowego.

- Inflacja jest wciąż wysoka, a stopa procentowa na poziomie 3 proc. nie jest tempem, w którym można pokonać inflację - mówi Dubnikovas.

Nie wyklucza jednak, że gdyby w Europie pojawiły się trudności gospodarcze, mogłoby to wpłynąć także na decyzje EBC.

- Widzimy to w Stanach Zjednoczonych. Rynki oczekiwały, że stopy procentowe wzrosną do 6 proc. Teraz spadają do 5 proc. Pokazuje to, że problemy w USA wpływają na Rezerwę Federalną - powiedział ekonomista.

Jeśli chodzi o sześciomiesięczne kontrakty terminowe na EURIBOR, Dubnikovas zauważa, że na razie są one pod dużym wpływem strachu i niepewności co do skali problemów bankowych w USA.

Pieniądze / E. Blaževič/LRT

- Spadek o jeden punkt procentowy w ciągu jednej nocy jest bardzo gwałtowny. Świadczy o tym, że obawy są spore. Szczegóły problemów gospodarczych nie są jeszcze znane, więc inwestorzy i banki przechodzą na bezpieczniejszy tryb. Jeśli do maja okaże się, że gospodarka jest w dobrej kondycji, powrót do poprzedniego kierunku może być możliwy bardzo szybko, a stopy procentowe zostaną podniesione szybciej. Jeśli okaże się, że w gospodarce są problemy systemowe, to ruszymy w innym kierunku. Na razie nikt uczciwie nie zna głębokości problemów bankowych w USA - wyjaśnia Dubnikovas.

Ze swojej strony ekonomista Aleksander Izgorodin uważa, że EBC może prowadzić bardziej umiarkowaną politykę pieniężną po upadku amerykańskich banków.

- Prognozy, że EBC będzie podnosił stopy procentowe do jesieni, możemy wyrzucić do kosza i trzeba nakreślać nowe. Na razie wygląda na to, że stopa bazowa nie będzie już taka wysoka - uważa Izgorodin.

Powiedział, że upadki banków w USA wykonały część pracy EBC, ponieważ ceny towarów zaczęły spadać.

Aleksandr Izgorodin / E.Blaževič/LRT

- Ceny ropy i metali spadają. Jest to dobry znak dla wskaźników inflacji. Skoro ceny towarów spadają na rynku, to nie ma powodu, by europejskie bądź amerykańskie banki centralne tak szybko podnosiły stopy procentowe - powiedział ekonomista.

Izgorodin jest przekonany, że EBC podniesie w tym tygodniu stopy procentowe, ale niekoniecznie o 0,5 pkt proc., jak wcześniej zapowiadano.

Również Indrė Genytė-Pikčienė, główna ekonomistka INVL Asset Management przekonuje, że jeśli bank centralny USA zostanie zmuszony przez sytuację gospodarczą kraju do złagodzenia napięcia, EBC będzie zmuszony do reakcji.

- EBC podniósł również stopy procentowe, aby utrzymać wartość euro w stosunku do dolara. Słabe euro nie jest dla nas dobre, bo Europa jest głównym importerem surowców. Surowce są sprzedawane za dolary, a słabe euro tylko je zwiększa i tym samym napędza inflację - wyjaśnia ekonomistka.

- Możliwe, że wraz ze zmniejszeniem się presji zza Atlantyku, presja na podniesienie stóp procentowych może zmniejszyć się również u nas - dodaje Genytė-Pikčienė.

W kwestii inflacji ekonomistka zauważa, że tanieją towary spożywcze. Spadają też ceny na rynku metali i energii.

- Jednak te impulsy z międzynarodowych rynków nadal nie docierają do naszych konsumentów. Zarówno na Litwie, jak i w największych gospodarkach innych krajów widzimy, że inflacja powoli ustępuje, a EBC próbuje rozwiązać ten problem, podnosząc stopy procentowe – mówi Genytė-Pikčienė.

Indrė Genytė-Pikčienė / D. Umbrasas/LRT

- Teraz napięcia na rynkach finansowych i pierwsze bankructwa w USA są poważnym sygnałem o stanie gospodarki. Banki centralne z pewnością nie chcą wywołać kryzysu finansowego, a w gospodarkach z pewnością występują napięcia i nierównowaga. W strefie euro szczególnie narażone są kraje południowe, które mają bardzo wysokie zadłużenie, niezrównoważone finanse rządowe i niekonkurencyjne gospodarki. Wzrost stóp procentowych mógłby być dla nich fatalny. Może powtórzyć się scenariusz z lat 2011-2012, o którym Europa nie chce pamiętać. Jastrzębi sygnał, który słyszeliśmy ze strony banków centralnych jeszcze w zeszłym tygodniu, powinien więc osłabnąć - zastanawia się ekonomista.