Nausėda wzywa Parlament Europejski do wzmocnienia sankcji wobec Rosji i przyjęcia do UE nowych członków

Prezydent Gitanas Nausėda twierdzi, że Unia Europejska (UE) powinna zaostrzyć sankcje wobec Rosji i przyjąć do swoich szeregów nowych członków.

- Musimy wzmocnić sankcje wobec Rosji, dopóki nie zaprzestanie ona agresji wobec Ukrainy oraz dążyć do zapewnienia, że osoby odpowiedzialne za zbrodnie agresji zostaną ukarane - powiedział litewski przywódca w przemówieniu do członków Parlamentu Europejskiego (PE) w Strasburgu we wtorek.

Podkreślił, że „najbardziej skutecznym sposobem rozszerzenia obszaru pokoju, stabilności i dobrobytu w Europie było i będzie rozszerzenie UE”.

- Dowodem tego jest rozszerzenie UE w 2004, 2007 i 2013 roku. Ówcześni nowi członkowie, spragnieni silniejszej Europy, lojalnie popierali reformy. Dlatego dziś, jeśli chcemy dalej wzmacniać UE, przyjmijmy nowych członków - powiedział Nausėda.

W swoim wystąpieniu prezydent nawiązał do Mołdawii, która znajduje się pod polityczną i energetyczną presją sił prorosyjskich oraz do Gruzji, której społeczeństwo obywatelskie dąży do zmian i europejskiej przyszłości.

Podkreślił, że negocjacje Ukrainy w sprawie członkostwa w UE również będą wymagały „nietypowych rozwiązań”.

- Począwszy od Euromajdanu, odrodzenie Ukrainy musi zakończyć się w zjednoczonej Europie. Nie tylko Ukraina potrzebuje Europy, ale Europa potrzebuje Ukrainy, z całą jej energią i determinacją do osiągnięcia swoich celów - powiedział litewski przywódca.

Historyczny przełom

Odnosząc się do wojny w Ukrainie, Nausėda powtórzył słowa Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że „Rosja dąży do zniszczenia nie tylko Ukrainy, ale i europejskiego sposobu życia".

- Poprzez przemoc i kłamstwa Rosja dąży do zniszczenia nas wszystkich, którzy pielęgnują wolność, honor i godność ludzką, którzy polegają na rządach prawa i którzy szanują prawa człowieka - powiedział Nausėda. - Nie możemy na to pozwolić, jeśli naprawdę zależy nam na przyszłości Europy. Musimy stanąć i pokazać poprzez nasze działania, co jest dla nas naprawdę drogie i cenne – podkreślił.

- Jest to moment historycznego zwrotu, podobny do tego, którego doświadczyła Litwa w styczniu 1991 roku, kiedy nasi obrońcy wolności, uzbrojeni w bezgraniczną determinację, stanęli przeciwko sowieckim czołgom. Jest to jeszcze bardziej bolesne dla dzisiejszej Ukrainy, która musi się bronić przed krwawymi mordercami z Buczu, Irpinia i Iziumu - dodał.

Prezydent wyraził nadzieję, że Europejczycy rozumieją, że walka Ukrainy to także ich walka.

- Zwycięstwo w tej walce można odnieść tylko dzięki wspólnym wysiłkom nas wszystkich - powiedział Nausėda.

Przytoczył przykład Litwy, której wsparcie dla Ukrainy, w tym od organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i osób prywatnych, „zbliża się do 1,5% PKB".

W swoim wystąpieniu głowa państwa podkreślił też znaczenie pamięci historycznej i prób przepisywania historii przez Kreml.

- Pierwszą ofiarą rosyjskiej agresji jest zawsze prawda. Kampania kłamstw i zniekształceń historii ustawiła scenę dla ataku na Ukrainę. Musimy najpierw walczyć z kłamstwami - powiedział Nausėda.

- Przemilczane przez lata zło nie tylko zagraża podstawowym wartościom europejskim, ale także uniemożliwia narodowi rosyjskiemu konfrontację ze swoją przeszłością. Musimy zatem przerwać cykl kłamstw, gloryfikacji zbrodniarzy i nagiej agresji, zanim zmiażdży nas wszystkich - dodał.