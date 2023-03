Witek: litewska deklaracja niepodległości była ważnym elementem procesu rozpadu Związku Sowieckiego

– Polsko-litewska wspólnota losów sprawiła, że oba państwa mówią jednym głosem w sprawie kontynuowania wsparcia dla ogarniętej wojną Ukrainy – mówiła marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek podczas wystąpienia w litewskim Parlamencie. Wizyta polskiej polityk związana byłą z obchodami litewskiego Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy 11 marca.

Wczoraj Marszałek Sejmu podkreśliła, że pomoc ta powinna być prowadzona we wszystkich wymiarach: militarnym, politycznym, finansowym, humanitarnym i dyplomatycznym. W pierwszym dniu oficjalnej wizyty na Litwie Elżbieta Witek rozmawiała także z przewodniczącą litewskiego parlamentu Viktoriją Čmilytė-Nielsen i premier Litwy Ingridą Šimonytė oraz spotkała się z miejscowymi Polakami.

– Litwa jest jednym z najważniejszych partnerów Polski. Łączy nas intensywna współpraca dwustronna i regionalna, położenie geograficzne i wyzwania, chociażby w dziedzinach bezpieczeństwa oraz infrastruktury. Łączą nas inicjatywy i aktywność podejmowana na arenie międzynarodowej – mówiła Elżbieta Witek podczas wystąpienia w trakcie sesji Sejmu. Marszałek Sejmu podkreśliła znaczenie współpracy między parlamentami obu państw. Jak zaznaczyła Elżbieta Witek, jej wizyta związana była obchodami litewskiego Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy 11 marca.

Elżbieta Witek / Fot. E. Blaževič / LRT

– To dzień, który upamiętnia nieugiętą walkę Litwinów o wolność ich Ojczyzny, języka ojczystego, prawa do samostanowienia. To święto Litwinów, ale również obywateli Litwy wszystkich narodowości, także Polaków, którzy mieszkają na Litwie. Litewska deklaracja niepodległości była ważnym elementem procesu rozpadu Związku Sowieckiego, co z pewnością przyczyniło się do ostatecznego obalenia „żelaznej kurtyny” – zaznaczyła marszałek Witek.

Zdaniem Marszałek Sejmu „łącząca nasze narody spuścizna pozostaje inspiracją w bieżącej współpracy i źródłem siły do obrony najważniejszych wartości”. – Dramatyczna sytuacja związana z wojną w Ukrainie mobilizuje nas do zaangażowania w pełnym wymiarze i na możliwie szeroką skalę w pomoc temu bestialsko zaatakowanemu przez Rosję krajowi. Polsko-litewska wspólnota losów sprawia, że oba państwa mówią jednym głosem w sprawie kontynuowania wsparcia dla ogarniętej wojną Ukrainy. Pomoc powinna być prowadzona we wszystkich wymiarach – militarnym, politycznym, finansowym i humanitarnym – wskazała Elżbieta Witek. Jak dodała, doświadczenia historyczne, w tym konieczność obrony niepodległości przez Polskę i Litwę na przestrzeni wieków, utwierdzają nas we wspólnym przekonaniu, że należy dołożyć starań, aby Ukraina odparła rosyjską agresję. Oba kraje stoją też na stanowisku, że rosyjskie zbrodnie wojenne powinny zostać rozliczone i ukarane.

Elžbieta Witek i Viktorija Čmilytė-Nielsen / P. Peleckio / BNS nuotr.

W godzinach popołudniowych Elżbieta Witek spotkała się z przewodniczącą litewskiego Sejmu Viktoriją Čmilytė-Nielsen. – Nasze stanowiska w sprawie Ukrainy są takie same: musimy zrobić wszystko, by wesprzeć Ukrainę i wspierać ją nadal militarnie, ale także humanitarnie, czy dyplomatycznie – powiedziała Marszałek Sejmu podczas wspólnej konferencji prasowej. Jak podkreśliła, Polskę i Litwę łączą wspólne korzenie tradycja, historia i wspólne dokonania, ale także zrozumienie, jakie niebezpieczeństwo stwarza Rosja. – To właśnie spowodowało, ze nasze kraje tak ściśle zaczęły ze sobą współpracować. Nasze kontakty w ciągu ostatnich dwóch lat zostały naprawdę bardzo mocno zintensyfikowane – zaznaczyła.

Podczas spotkania poruszono także temat sytuacji Polaków na Litwie. – To była dobra rozmowa. Wiem, że będzie możliwość roboczego spotkania się naszych parlamentarzystów z parlamentarzystami litewskiego Sejmu. Jesteśmy obie przekonane, że kiedy się rozmawia, to wszystkie trudne sprawy można rozwiązać – stwierdziła Elżbieta Witek. Przewodnicząca litewskiego parlamentu podziękowała Marszałek Sejmu za obecność podczas obchodów święta narodowego. – Odzyskując niepodległość Litwa czerpała również inspiracje i przykład z Polski, gdzie procesy wyzwolenia spod komunistycznego jarzma rozpoczęły się znacznie wcześniej – podkreśliła przewodnicząca Čmilytė-Nielsen.

Elżbieta Witek i Ingrida Šimonytė / Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

Marszałek Sejmu wraz z uczestnikami delegacji spotkała się także z mieszkającymi na Litwie Polakami. – Jesteście najlepszymi ambasadorami polskości poza granicami kraju – podkreśliła. – Wszędzie, gdzie Polacy są, podtrzymują polski język, polskie tradycje, kulturę, obyczaje. To jest coś pięknego, bo choćby nie wiem co się na świecie zadziało, to jeśli będziemy się czuli Polakami w najdalszym zakątu świata, zawsze się odnajdziemy – zaznaczyła. Elżbieta Witek wyraziła także nadzieję, że dzięki dobrym relacjom dwustronnym uda się rozwiązać problemy, na jakie napotykają Polacy na Litwie.

W pierwszym dniu wizyty w Wilnie Marszałek Sejmu spotkała się też z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Wcześniej delegacja polskich parlamentarzystów odwiedziła cmentarz na Rossie. Marszałek Sejmu wraz z posłami z Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej złożyła kwiaty przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych. Uczestnicy wizyty spotkali się z też członkami Litewsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej.

Elżbieta Witek / Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

Marszałek Sejmu oraz przedstawiciele Polsko-Litewskiej Grupy Parlamentarnej przebywają z oficjalną wizytą na Litwie w związku z obchodami przypadającego 11 marca Dnia Odrodzenia Niepodległości. Tego dnia w 1990 r. parlament Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej uchwalił deklarację niepodległości. Litwa proklamowała niepodległość jako pierwsza z sowieckich republik.