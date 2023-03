Dobrowolska podczas spotkania z uczniami JP2: czasem kobieta powinna zrobić więcej w życiu niż mężczyzna

Równość płci, ochrona praw mniejszości narodowych oraz rola kobiet we współczesnym świecie – te i inne tematy wspólnie z uczniami Gimnazjum św. Jana Pawła II omawiała minister sprawiedliwości oraz absolwentka tej placówki oświatowej, Ewelina Dobrowolska.

W rozmowie z naszą redakcją, minister Ewelina Dobrowolska podkreśliła, że przyjechała na zaproszenie uczniów. – Kiedy znalazłam się w polityce, obiecałam sobie, że nigdy nie pójdę do żadnej szkoły ze swojej inicjatywy, a tylko na zaproszenie uczniów. Placówki oświatowe powinny być apolityczne, pozbawione jakiejkolwiek agitacji. Są szkoły, które chcą dyskutować na temat równości, praw człowieka, praw kobiet, polityki, wspieraniu Ukrainy. To jest bardzo ważne, ponieważ jest to część naszego młodego pokolenia, od którego zależy, jak Litwa będzie wyglądać za 10-20 lat – powiedziała szefowa resortu sprawiedliwości.

Uczennice, które prowadziły spotkanie powiedziały LRT.lt, że Ewelina Dobrowolska jest dla nich przykładem.

Spotkanie z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską w Gimnazjum św. Jana Pawła II / Anna Grigoit/LRT

- Jest przykładem kobiety, która wyróżnia się swoją działalnością, ale też udowadnia, że należy walczyć o swoje cele, swoje dążenia i to, że w dziedzinie ochrony praw człowieka można wiele osiągnąć. Działa w dziedzinie mocno zdominowanej przez mężczyzn i daje nadzieję, że nawet my, kobiety, w tej polityce możemy wiele osiągnąć - podkreśliła Izabela Orłowska. Dodała, że podobnie jak minister „chciałaby walczyć o swoje cele, marzenia i dążyć do zmiany świata na lepsze”.

- Pani minister jest dla nas przykładem odwagi i determinacji w osiąganiu swoich celów –wtórowała uczennica Aurora Degesytė.

Dobrowolska wskazała, że 8 marca jest dobrą okazją, by mówić o równości płci oraz roli kobiet w społeczeństwie.

Spotkanie z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską w Gimnazjum św. Jana Pawła II / Anna Grigoit/LRT

- Cieszę się, że 8 marca kobietom składane są życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz podziękowania za to, że są liderkami, że są odpowiedzialne, że realizują siebie w pracy i w rodzinie. Pojawia się to zrozumienie, że czasem kobieta powinna zrobić więcej niż mężczyzna w życiu. 8 marca jest to święto solidarności kobiet, to jest święto równouprawnienia kobiet – powiedziała minister. Przypomniała, że według indeksu równości płci Litwa pozostaje na 20 pozycji.

- Przed nami wiele do zrobienia. To, że teraz mamy więcej kobiet w polityce, w tym w rządzie, nie oznacza, że tak samo będzie za dwa lata. Wszystko się zmienia – zaznaczyła Dobrowolska.