Ruszyła rekrutacja do szkół ogólnokształcących

Do 31 maja wilnianie mają czas na zapisanie dzieci do szkół. Rodzice nie muszą się spieszyć, ponieważ czas aplikacji nie wpływa w żaden sposób na priorytet. Natomiast do 31 marca należy złożyć wnioski do szkół, które przyjmują dzieci w drodze konkursu lub tych, które realizują specjalistyczne programy edukacyjne (inżynieryjne czy sportowe) lub elementy specyficznego systemu pedagogicznego.

Rodzice mogą składać wnioski za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji svietimas.vilnius.lt (za pomocą bankowości elektronicznej lub innych środków uwierzytelniania). Na stronie znajdują się również inne przydatne informacje: interaktywna mapa szkół, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, procedury przyjęcia do szkoły, harmonogramy przyjęć itp.

E-wnioski muszą składać rodzice przyszłych pierwszoklasistów, uczniów którzy zmieniają szkoły, przechodzą z progimnazjów do gimnazjów, którzy przyjechali mieszkać do stolicy. Jeśli uczniowie przechodzą do programu wyższego poziomu - 5, 9 (I gimnazjum) lub III klasy gimnazjum - w tej samej szkole, wniosek również składa się przez system elektroniczny. Uczniowie ci zostaną przyjęci do kontynuowania nauki bez kolejki, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jakie zmiany wejdą w życie od 2023 roku?

W styczniu zaktualizowano opis postępowania rekrutacyjnego do szkół ogólnokształcących miasta Wilna oraz mapy obszarów, na których znajdują się szkoły ogólnokształcące. Harmonogram składania, rozpatrywania i wysyłania zaproszeń oraz ich potwierdzeń za pośrednictwem systemu elektronicznego jest publikowany na stronie https://svietimas.vilnius.lt w zakładce „Aktualne informacje”.

Dzieci osób, których miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane na terenie Samorządu m. Wilna, będą przyjmowane zgodnie z harmonogramem.

Szkoła / Fot. J. Stacevičius / LRT

O czym warto pamiętać wypełniając e-wniosek?

Wszyscy rodzice mają możliwość wskazania we wniosku trzech placówek oświatowych w kolejności. Należy pamiętać, że jedna z trzech wybranych szkół musi być szkołą terytorialną. W przypadku niewskazania szkoły według zadeklarowanego miejsca zamieszkania, e-system nie pozwoli na złożenie wniosku.

Ważne jest, aby zatwierdzić jedno z otrzymanych zaproszeń w e-systemie w odpowiednim czasie zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Jeśli rodzice (opiekunowie) nie potwierdzą w terminie zaproszeń, e-system automatycznie przydzieli szkołę, która wysłała zaproszenie na naukę i była wskazana na najwyższej pozycji we wniosku. W związku z tym zaleca się rodzicom wskazanie w formularzu zgłoszeniowym szkół w kolejności pod względem chęci pobierania nauki.

Wypełnione wnioski są automatycznie przekazywane do rozpatrzenia do wszystkich szkół wskazanych we wniosku, które następnie organizują rekrutację.

Jeśli szkoła otrzyma więcej wniosków niż może przyjąć, będzie kierować się priorytetowymi kryteriami oraz kryteriami przyjęcia poza kolejką określonymi w Kodeksie Rekrutacji Uczniów, a także zadeklarowanym miejscem zamieszkania i terminem jego zadeklarowania. Na przykład kryteria pierwszeństwa dotyczą: sierot, dzieci z rodzin wielodzietnych, bliźniąt itp. oraz dzieci, których jeden z rodziców lub dziecko zadeklarowali miejsce zamieszkania na danym terenie przez okres dłuższy niż dwa lata.

Szkoła / Fot. J. Stacevičius / LRT

Stołeczny samorząd zachęca wilnian do niezwłocznego złożenia wraz z wnioskiem wszystkich dokumentów potwierdzających pierwszeństwo: dyplomów z miejskich, ogólnokrajowych i międzynarodowych olimpiad i konkursów, a także - w przypadku uczniów uczęszczających do placówek wychowania pozaszkolnego (artystycznych, naukowych, sportowych) - zaświadczeń oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcia w nauce (oceny ze sprawdzianu osiągnięć na poziomie podstawowym, oceny roczne, wykonane prace projektowe, inne oceny osiągnięć w nauce).

Rodzice powinni mieć świadomość, że mogą otrzymać zaproszenia ze wszystkich placówek edukacyjnych i tylko potem podjąć decyzję. Zaproszenia otrzymane w maju nie znikną z e-systemu do 6 czerwca, więc istnieje możliwość nie spieszenia się z zatwierdzeniem zaproszenia.

Umowę ze szkołą trzeba będzie podpisać w ciągu 30 dni kalendarzowych od potwierdzenia zaproszenia (automatycznego przypisania), ale nie później niż do 31 sierpnia.