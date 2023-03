Radczenko: Tomaszewski nie jest już ani wybitnym taktykiem, ani osobą zapewniającą głosy

Interesująco wygląda sytuacja w rejonie święciańskim, gdzie AWPL-ZChR straciła dwa mandaty na rzecz socjaldemokratów (do których przed wyborami przeszedł były radny polskiej partii Antoni Jundo ze swoją drużyną), natomiast jeden zyskała w Szyrwintach, a więc powróci po 4 latach nieobecności do tamtejszej Rady.

– Jest to 18 mandatów wobec 13 dla opozycji. Partia Tomaszewskiego w skali kraju zdobyła nieco ponad 5 proc. głosów i podobną liczbę mandatów, co w 2019 roku, który był jednym z najgorszych w historii tej partii. Także osobista popularność lidera AWPL-ZChR spadła drastycznie, już nie jest ani wybitnym taktykiem, ani osobą zapewniającą głosy. To może prognozować i zmiany w partii w jakieś dalszej przyszłości – uważa publicysta.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin rządzi rejonem wileńskim nieprzerwanie od blisko 30 lat. W wywiadzie dla LRT.lt Waldemar Tomaszewski zapewniał, że wygrana w rejonach wileńskim i solecznickim jest pewna. I co prawda, w Solecznikach AWPL-ZChR zachowała status quo, natomiast w rejonie wileńskim dojdzie do drugiej tury (Waldemar Urban zdobył 46 proc., Robert Duchniewicz – około 25 proc.).

