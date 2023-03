Tomaszewski o wynikach wyborów w Wilnie: są szanse, że będziemy wśród liderów

Jak już informowaliśmy, na razie oczywista jest tylko wygrana Zdzisława Palewicza w rejonie solecznickim. – To nie jest dla mnie żadną niespodzianką. Wygrywamy w rejonie solecznickim, gdzie mieszka 79 proc. Polaków. Mamy tam ok. 80 proc. głosów. W rejonie wileńskim – 50 proc głosów, ponieważ skład narodowościowy się zmienia. To bardzo wielkie poparcie – mówi Tomaszewski.

- W Wilnie szanse na drugą turę są o wiele mniejsze, ale w wielu dzielnicach zdobywamy podobną ilość głosów jak faworyci okrzyknięci przez media. Raskevičius czy Majauskas otrzymują podobną ilość głosów co ja. Więc są szanse, że będziemy wśród tych liderów. To się okaże. Wydaje mi się jednak, że tych głosów może nieco zabraknąć – mówi w rozmowie z naszym portalem lider AWPL-ZChR i kandydat na mera stolicy Waldemar Tomaszewski.

