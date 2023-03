„DNA Wilna” – nowy portal, dzięki któremu poznasz miasto od podszewki

- Zbieranie, analizowanie i przenoszenie informacji archiwalnych do bazy danych trwało dwa lata. Wszyscy zainteresowani historią Wilna mogą uzyskać dostęp do obiektów przechowywanych w bazie, filtrować je i analizować w różnych przekrojach, a także przeglądać powiązania między różnymi obiektami – tłumaczy Gudelis.

LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme