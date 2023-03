Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

Każdego roku, gdy wiosna puka do drzwi, Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich wspomina królewicza św. Kazimierza. W tym roku przewodnicy muzealni zapraszają zwiedzających na spacer po muzeum, do wysłuchania historii o życiu i rodzinie królewicza, a w pracowni edukacyjnej będzie można stworzyć koronę podobną do tej, w której malarz przedstawia Kazimierza na jednym z jego najsłynniejszych portretów.

Królewicz Kazimierz, który przybył do Wilna wiosną 1475 r., spędzał czas w rezydencji Wielkiego Księcia Litewskiego, mieszczącej się na Zamku Dolnym w Wilnie, gdzie sprawy Wielkiego Księstwa prowadził jego ojciec Kazimierz Jagiellończyk. W następnym roku wraz z rodziną królewską obchodził tu Boże Narodzenie. Fascynujący życiorys św. Kazimierza, od wychowania przez rodziców po różne nauki, jest opisany w źródłach historycznych. Przewodnicy Muzeum zapraszają do lepszego poznania patrona Litwy. W sobotę, 4 marca, o godz. 13.00 i 15.00 odbędą się spacery edukacyjne zatytułowane "Królewicz Kazimierz i jego rodzina". Rodziny z dziećmi i wszyscy zainteresowani usłyszą mało znane fakty o królewiczu Kazimierzu.

Korona królewska / Fot. Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza na wystawę palm podwileńskich. Eksponowane na wystawie palmy wykonane są przez rzemieślników z Wileńszczyzny, kultywujących kulturę i tradycję przodków.

Podążając szlakiem palm można poznać legendy, wróżby, przysłowia związane z tymi symbolami i ich pochodzenie, jak też zapoznać się z twórcami, których pracowite ręce tworzą wyjątkowe cuda. Tylko dzięki nim to rzemiosło przetrwało do dziś. W 2019 roku „Tradycja wicia palm na Wileńszczyźnie” znalazła się na liście Dziedzictwa Kulturowego Litwy, a w 2020 r. twórczyni ludowa, palmiarka w siódmym pokoleniu Agata Granicka, zdobyła nagrodę Ministerstwa Rolnictwa za pielęgnowanie i upowszechnianie tradycyjnego rzemiosła wicia palm.

Wystawa w Centrum Kultury w Solecznikach będzie czynna do 11 kwietnia.

Palmy wileńskie / Fot. R. Dunajewska

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny zaprasza uczniów, młodzież i dorosłych palmiarzy Wileńszczyzny do wzięcia udziału w wystawie konkursowej „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”.

Wystawa konkursowa organizowana jest w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Dworze Houwaltów w Mejszagole. Rejestracja uczestników i dostawa prac rozpoczęła się 1 marca i będzie trwała do 19 marca. Otwarcie wystawy odbędzie się 24 marca. Ocena prac nastąpi 5 kwietnia. Wyniki wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku.

Materiał do wyplatania palm / Fot. R. Dunajewska

Polski Teatr „Studio” w Wilnie zaprasza na spektakl muzyczny Stanisława Górki z „Teatru PodGórkę” w ramach Festiwalu „Idy Teatralne 2023", który odbędzie się 7 marca o godz. 18.00 w Pałacu Balińskich w Jaszunach.

„Pieśni Miłości i Nienawiści" to spektakl w adaptacji i reżyserii Sławomira Gaudyna na podstawie prozy, wierszy i piosenek Leonarda Cohena (tłumaczenie Macieja Karpińskiego, Macieja Zembatego oraz Wojciecha Fladzińskiego). Cohen stawiany dziś na równi z Okudżawą, Wysockim czy Brelem, urodził się w Montrealu w 1934 roku w religijnej rodzinie kanadyjskich Żydów. Nawiązania do Boga, odwołania do Biblii, biblijne cytaty są obecne w wielu jego utworach.

Twórcy „Pieśni Miłości i Nienawiści" skupili się na wątku przedstawiającym stosunek Cohena do współczesnego mu świata, do miłości, a w konsekwencji do kobiet. W ciągu 70 minut poetyckiego spektaklu widz odnajdzie wszystkie odcienie uczucia zwanego „miłością". Od zauroczenia, niepewnych pocałunków, aż po gorące pożądanie a później zdradę i nienawiść, żeby po chwili znów przejść do czułości i namiętności. Spektakl przypomni wileńskiej publiczności postać wielkiego artysty jakim był Leonard Cohen.

Materiał promocyjny organizatorów

7 marca o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Kompleksu Memoriału Tuskulanum w Wilnie odbędzie się otwarcie wystawy zdjęć Vytautasa Daraškevičiusa „Do wolności. 1988-1991”.

Wystawa obejmuje okres od początku istnienia Sąjūdisu do wiecu 1 września 1991 r., który oznaczał powszechne międzynarodowe uznanie Republiki Litewskiej.

– Cały ten okres można podzielić na dwie wyraźne fazy. Pierwsza, zakończona odzyskaniem niepodległości Litwy 11 marca 1990 r., była jasnym, euforycznym okresem, nie na próżno nazywanym Śpiewającą Rewolucją. Ale na prawdziwą wolność i międzynarodowe uznanie czekano jeszcze prawie półtora trudnego roku, pełnego dramatycznych wydarzeń. Wojna ideologiczna i blokada gospodarcza rozpoczęta przez Moskwę, tragiczne dni stycznia 1991 roku, masakra na posterunku granicznym w Miednikach, pucz moskiewski... Nie obeszło się bez ofiar... Mimo to naród litewski wytrzymał wszystkie próby z honorem i możemy cieszyć się wolnością. Ten niezwykle ważny dla naszego kraju okres staram się tutaj odzwierciedlić – mówi autor wystawy fotografik Vytautas Daraškevičius.

Materiał promocyjny organizatorów

8 marca o godz. 19.00 Polski Teatr w Wilnie zaprasza do Domu Kultury Polskiej w Wilnie na spektakl „MUSZĘ? MOGĘ!” w reżyserii Bożeny Sosnowskiej.

Spektakl jest stworzony przez kobiety, o kobietach dla kobiet (i nie tylko). Bohaterki widzą się pierwszy raz w poczekalni dworca kolejowego i zapoznają się z życiem każdej, tym samym poznając siebie. Aktorki przez własne doświadczenie i swój pogląd na świat próbują uchwycić główny wątek kobiecości, kwestionują co znaczy być kobietą - dziką kobietą. Z jakimi zmaganiami spotykają się kobiety na codzień, jaki ślad pozostawia narzucony poprzez społeczeństwo wizerunek dziewczynki-kobiety? Poprzez autorefleksje nad tematem kobiecości, bohaterki spróbują pokazać swój stosunek do własnego ciała, do otaczających opinii i wymagań oraz jak przeżywają toksyczne relacje. Gdy tracisz wiarę na lepsze i już się wydaje, że nie ma ratunku, pamiętaj, że w tobie jest ukryta siła, zdolna podołać wszystko.

Scena ze spektaklu "Muszę? Mogę!" / Materiał promocyjny organizatorów

10 marca o godz. 12.00 przy Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie (ul. Aukų 2A) zostanie otwarta wystawa plenerowa „Pakt zbrodniarzy”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2022 r. w 83. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.

23 sierpnia 1939 r. w Moskwie, po trwających zaledwie jeden dzień negocjacjach, podpisano pakt o nieagresji pomiędzy Związkiem Sowieckim i Rzeszą Niemiecką, który został poszerzony o tajny protokół. Jest on znany jako pakt Ribbentrop–Mołotow.

Adolf Hitler i Józef Stalin wspólnie przygotowali Europie i całemu światu hekatombę wojny o niespotykanych dotąd rozmiarach. Pierwszą ofiarą ich współpracy padła Polska, zaatakowana z dwóch stron 1 i 17 września 1939 r. W wyniku trwających sześć długich lat represji obydwu reżimów totalitarnych Rzeczpospolita Polska straciła blisko 6 milionów obywateli. To historia tysięcy zbrodni, których symbolami pozostają do dzisiaj Katyń i KL Auschwitz.

Hitler i Ribbentrop za swoje czyny zapłacili śmiercią. Pierwszy w obliczu klęski popełnił samobójstwo w bunkrze Kancelarii Rzeszy w Berlinie. Drugi został skazany na karę śmierci przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Tysiące niemieckich oprawców pozostało jednak bezkarnych. Stalin, Mołotow i inni sowieccy przywódcy oraz ich podwładni do dzisiaj nie tylko nie zostali rozliczeni, ale bywa, że ich zbrodnie są w ogóle kwestionowane.

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Polski w Wilnie, Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy

Materiał promocyjny organizatorów

W Wileńskim Centrum Kultury i Duchowości, przy kościele Franciszkańskim eksponowana jest wystawa plenerowa „24.02”.

Wystawa autorstwa Macieja Biedrzyckiego to niecodzienny fotoreportaż z miejsc, gdzie w tym tragicznym i barbarzyńskim czasie wojny rozgrywały się ludzkie losy, którym towarzyszyły jednocześnie emocje strachu, lęku, zmęczenie, niepewność, ogromna trauma i wielkie współczucie, otwarte serca na wsparcie oraz wszelką konieczną pomoc, po prostu zwyczajne – Człowieczeństwo.

„Wystawa „24.02” jest dramatyczną historią uchodźców wojennych z Ukrainy, ale także opowieścią o solidarności międzynarodowej oraz pomocy udzielanej kobietom i dzieciom w sytuacji krytycznej przez Polaków, polskie instytucje i polskie organizacje.

Materiał promocyjny organizatorów

W Muzeum Historii Małej Litwy w Kłajpedzie eksponowana jest wystawa 19 ikon z cyklu „Pietitus” ukraińskich artystów Sonyi Atlantovej i Oleksandra Klymenko (pseudonim artystyczny Olaf Clemensen) „Ikony na skrzyniach po amunicji” z cyklu „Pietitus”.

W 2014 r., w efekcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, dwoje ukraińskich artystów – Sonya Atlantova i Oleksandr Klymenko zaczęło tworzyć niezwykle oryginalny i wymowny projekt artystyczny, który polega na pisaniu ikon na skrzyniach po amunicji. Artyści zwrócili uwagę na to, iż wieka i dna tych skrzyń są bardzo podobne do desek, na których zazwyczaj maluje się ikony. To dziwne podobieństwo zainspirowało ich do rozpoczęcia projektu. O. Klymenko o projekcie m. in. mówi tak: „Starotestamentowa idea przekuwania „broni na lemiesze” jest zapłodniona nowotestamentowym motywem wyjścia z piekła. Jednak wyjście z piekła mogło nastąpić tylko jako zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo przez śmierć”. Ikony tworzone na fragmentach skrzyń po amunicji symbolizują, tak jak krzyż, przemianę śmierci w życie.

Ikony w formie wystaw podróżują po świecie. Dotychczas były prezentowane w kilkunastu krajach i ponad 100 lokalizacjach (w tym np. w Parlamencie Europejskim).