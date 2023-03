Bezwzględny zakaz kierowania po alkoholu. Nowa propozycja KE

Co najmniej przez pierwsze dwa lata posiadania prawa jazdy kierowcy nie będą mogli wsiąść za kółko nawet z minimalną ilością alkoholu we krwi – stanowi propozycja przedstawiona w środę przez Komisję Europejską. Jak podkreśla KE, aż dwa na pięć śmiertelnych zdarzeń na unijnych drogach ma miejsce z udziałem kierowcy w wieku poniżej 30 lat.

- Musimy sprawić, by nasze drogi były bezpieczniejsze dla wszystkich użytkowników. Większość ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wiąże się z samochodem, ale bardzo często ofiarą nie jest ktoś, kto nim jedzie – mówił w środę (1 marca) wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Nowe propozycje przedstawione przez Komisję mają zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zaostrzyć przepisy dla najmłodszych kierowców oraz zwalczać bezkarność w przypadku, gdy wykroczenie drogowe popełniane jest w innym państwie członkowskim UE.

Do 2050 r. bez śmiertelnych wypadków?



Tydzień temu Komisja przedstawiła dane, z których wynika, że łącznie w wypadkach drogowych na terenie UE w zeszłym roku zginęło ponad 20 tys. osób. Unijny cel w tym zakresie jest ambitny – do 2030 r. liczba ta ma zmniejszyć się o 50 proc., a w 2050 r. śmiertelnych wypadków ma w ogóle ma nie być.

Najnowsze dane na temat ich liczby pokazują, że postępy w tym zakresie są bardzo nierówne. Znacznie lepiej niż w zeszłym roku wyglądają np. statystyki w Polsce i Litwie, ale już w Hiszpanii, Francji czy we Włoszech liczba ofiar albo utrzymuje się na stałym poziomie, albo rośnie. By zwiększyć szanse na osiągnięcie założonego sobie celu, Komisja Europejska chce więc znowelizować unijne przepisy.

Młodsi kierowcy muszą uważać bardziej



Jedną z kluczowych zmian jest to, by co najmniej przez pierwsze dwa lata posiadania prawa jazdy początkujących kierowców obowiązywał tzw. okres próbny, podczas którego mają podlegać surowszym przepisom.

Oznacza to m.in., że takie osoby nie będą mogły wsiąść za kółko nawet z minimalną ilością alkoholu we krwi. - Podczas gdy młodzi kierowcy stanowią tylko 8 proc. ogółu, dwie na pięć śmiertelnych wypadków dotyczy kierowcy lub rowerzysty w wieku poniżej 30 lat – czytamy w komunikacie KE.

Europejskie kraje mają w tym zakresie odmienne przepisy. W Polsce dopuszczalny próg alkoholu we krwi to 0,2 promila niezależnie od stażu kierowcy. W Niemczech jest to 0,5 proc., jednak dla początkujących kierowców próg jest zerowy. Czechy wprowadziły natomiast bezwzględny zakaz jazdy po alkoholu dla wszystkich.

Komisja chciałaby jednocześnie, by zdanie prawa jazdy oraz prowadzenie auta w towarzystwie innej osoby dorosłej było możliwe już od 17 roku życia. Szkolenia kierowców miałyby przy tym kłaść większy nacisk na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, a także użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych.

Nowy katalog wykroczeń



Kolejną propozycją jest efektywniejsze ściganie wykroczeń drogowych popełnianych poza granicami danego państwa. Jak podkreśla KE, w 2019 r. w około 40 proc. takich przypadków kierowca popełniający wykroczenie nie poniósł żadnej odpowiedzialności.

Z jednej strony w planach jest wzmocnienie współpracy między organami państw UE, w ramach której zyskają one dostęp do krajowych rejestrów praw jazdy, z drugiej – poszerzenie katalogu wykroczeń. Na listę mają trafić takie zachowania jak niebezpieczne wyprzedzanie i parkowanie, niezachowanie wystarczającej odległości od pojazdu poprzedzającego, przekroczenie linii ciągłej czy jazda w niewłaściwym kierunku.

Aby zapobiec bezkarności sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych, wprowadzony ma również zostać nowy system umożliwiający zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE, w przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje się na wykluczenie kierowcy z powodu przestępstwa popełnionego na jego terytorium.

Jako pierwsza na świecie KE zaproponowała ponadto wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy. - Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online – wskazano.

