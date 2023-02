Na koncie ogólnolitewskiej akcji Radarom! jest już ponad 10 mln euro

W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę w telewizji LRT od wczesnych godzinnych porannych trwa emisja finału kampanii Radarom!, podczas której mieszkańcy kraju są zachęcani do wpłacania datków na zakup wielofunkcyjnych radarów taktycznych. Izraelski sprzęt będzie przekazany Kijowowi.

Piątek jest ostatnim dniem, by przekazać datek na sprzęt dla Ukraińskiego Wojska, który pomoże chronić niebo.

Po południu suma na koncie Radarom! przekroczyła 10 mln euro.

Dzisiejszy program telewizji LRT jest całkowicie poświęcony Ukrainie. Widzowie mogą obejrzeć przygotowane przez naszych dziennikarzy reportaże, wywiady oraz filmy dokumentalne, które ukazują koszmar wojny.

„Radarom!“ / J. Stacevičius/LRT

Akcję Radarom! LRT organizuje wspólnie z organizacjami Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K Fondas i Stiprūs Kartu rozpoczyna największą akcję na rzecz Ukrainy.

- Udowodniliśmy już, że potrafimy nie tylko przyjąć potrzebujących, ale nawet pomóc im w zakupie sprzętu bezpieczeństwa, takiego jak wojskowy dron Bayraktar. Dlatego zapraszamy Was do zjednoczenia się po raz kolejny i pomocy Ukrainie w obronie przed niszczącymi infrastrukturę atakami wroga oraz w wygraniu walki na rzecz naszej wspólnej wolności - mówi Andrius Tapinas, założyciel internetowego kanału telewizyjnego Laisvės TV i gospodarz programu.

- Niech ten rok będzie rokiem zakończenia wojny w Ukrainie. Każdy datek jest ważny. Jedno, dwa, trzy, cztery euro - wszystko na rzecz wspólnego zwycięstwa. Każdy cywil się liczy. Każdy żołnierz ma znaczenie. Każde euro ma znaczenie. Robimy co w naszej mocy - mówi Oleg Szurajew, szef 1K Fondas.

Radary / J. Stacevičius/LRT

- Radary są po to, by monitorować przestrzeń powietrzną. Ten sprzęt z Izraela jest wyjątkowy, ponieważ może wykryć wszystkie rodzaje, rozmiary i prędkości obiektów poruszających się po niebie. Konwencjonalne radary nie są zaprojektowane do śledzenia małych i nisko latających obiektów. Rosyjskie rakiety i drony stanowią śmiertelne zagrożenie dla ukraińskich obrońców i cywilów. Te radary przejdą długą drogę w zapobieganiu rosyjskim szwadronom śmierci - mówi John Ohman, założyciel Blue/Yellow.