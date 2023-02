Jak zgłosić nieodpowiednie komentarze w sieciach społecznościowych?

Na pewno nie wyobrażamy sobie dzisiejszego świata bez sieci społecznościowych. Według corocznego przeglądu (2019) mediów, dokonywanego przez firmę Kantar przeciętna osoba spędza w Internecie 4,2 godz. dziennie. Sieci społecznościowe i uczestnictwo w nich z pewnością mają swoje zalety i przynoszą korzyści, ale mogą też wyrządzić poważne szkody.

Problem mowy nienawiści, z którym boryka się niejedna grupa społeczna, jest szczególnie widoczny w sieciach społecznościowych. Chociaż zaleca się zgłaszanie postów lub komentarzy nawołujących do nienawiści, dyskryminacji i przemocy na platformie manoteises.lt/pranesk, organom ścigania lub inspektorowi etyki dziennikarskiej, istnieją sposoby, dzięki którym sami użytkownicy mogą przyczynić się do zapobiegania obraźliwym, nieetycznym lub w inny sposób nieodpowiednim wypowiedziom. Komentarze poniżające honor i godność osoby czy niekonstruktywna krytyka mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie emocjonalne i psychiczne osoby, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na niestosowne komentarze, krytycznie je oceniać i zgłaszać do odpowiednich osób.

Jak to zrobić w poszczególnych sieciach społecznościowych:

Facebook:

Aby zgłosić (ang. report) obraźliwy komentarz na osobistym profilu innej osoby lub koncie organizacji, trzeba poinformować o tym administrację Facebooka. Osoby odpowiedzialne przejrzą treść komentarza i ustalą, czy należy go usunąć w oparciu o standardy społeczności.

1. Znajdź komentarz, który chcesz zgłosić.

2. Kliknij ikonę (wielokropek) obok komentarza.

3. Kliknij przycisk „Prześlij opinię lub zgłoś ten komentarz” (ang. „Give feedback or report this comment“).

4. Kliknij opcję, która najlepiej opisuje, dlaczego komentarz narusza standardy społeczności Facebooka. Możliwe wybory: nagość, przemoc, molestowanie, terroryzm, samobójstwo lub samookaleczenie, spam, niedozwolony handel, nienawiść.

5. Naciśnij przycisk „Dalej” (ang. „Next”), aby zakończyć akcję.

Obecnie na platformie Facebook osoba nie może zgłosić komentarza pod postem przesłanym na jego osobisty profil, ale może ukryć lub usunąć komentarz, który mu się nie podoba. Istnieje również możliwość zablokowania lub usunięcia osoby z listy znajomych, aby nie mogła już śledzić Twojej aktywności na Facebooku.

Instagram:

Po zauważeniu komentarzy, które wywołują negatywne emocje lub nie spełniają zaleceń społeczności Instagrama, można je zgłosić osobom odpowiedzialnym tej platformy.

1. Kliknij ikonę (dymek) pod wiadomością.

2. Trzymając palec na komentarzu, przesuń go w lewo (system operacyjny iOS) lub kliknij komentarz (system operacyjny Android), który chcesz zgłosić.

3. Kliknij pole z wykrzyknikiem (system operacyjny iOS) lub (system operacyjny Android).

4. Kliknij przycisk „Zgłoś ten komentarz” (ang. „Report this comment“).

5. Kliknięcie przycisku „To spam” (ang. „It`s spam“) zakończy działanie. Po kliknięciu przycisku „To nieodpowiednie” (ang. „It`s inappropriate“) wybierz opcję wyjaśniającą, dlaczego komentarz jest niestosowny. Dostępne opcje: nagość lub aktywność seksualna, mowa lub symbole nienawiści, przemoc lub niebezpieczne organizacje, sprzedaż nielegalnych towarów i usług, zastraszanie lub wykorzystywanie, naruszenie własności intelektualnej, samobójstwo, samookaleczanie lub zaburzenia odżywiania.

6. Postępuj zgodnie z dalszymi krokami w aplikacji.

Przy zgłaszaniu obraźliwego komentarza, anonimowość zgłaszającego zostaje zachowana. Oznacza to, że informacje nie są udostępniane autorowi komentarza.

Na platformie Instagram osoba nie może zgłosić komentarza na swoim profilu osobistym, ale istnieje możliwość jego usunięcia. Można także przestać obserwować lub zablokować konto innej osoby.

Instagram przewyższa politykę bezpieczeństwa i prywatności Facebooka funkcją „Ukryj nieodpowiednie komentarze” (ang. „Hide inappropriate comments“). Za pomocą tego narzędzia na podstawie słów kluczy możesz wybrać komentarze, których nie chcesz widzieć. Jak z niego korzystać dowiesz się tutaj.

YouTube:

Komentarze przy filmach wideo, które nie są zgodne z wytycznymi dla społeczności YouTube, również mogą być zgłaszane. Jeśli wystarczająca liczba użytkowników oznaczy komentarz jako spam (ang. spam), zostanie on ukryty w kategorii „Oznaczono jako spam” (ang. „Marked as spam“). Gdy osoba kliknie polecenie „Pokaż link” (ang. „Show link“), komentarz ponownie stanie się widoczny. Osoba, która przesłała film, ma możliwość przywrócenia komentarza z sekcji spamu.

1. Znajdź komentarz, który chcesz zgłosić.

2. Kliknij przycisk „Więcej” (ang. „More“).

3. Kliknij przycisk „ Zgłoś” (ang. „Report”).

4. Wybierz powód, dla którego komentarz może być nieodpowiedni. Dostępne opcje: mowa lub grafika nienawiści, zastraszanie lub znęcanie się, przemoc wobec dzieci, pornografia lub aktywność seksualna, nieodpowiednie treści reklamowe lub spam.

5. Kliknij przycisk „ Zgłoś” (ang. „Report”), aby zgłosić negatywny komentarz lub przycisk „Anuluj” (ang. „Cancel”), aby wrócić.

Korzystaj z funkcji zgłaszania odpowiedzialnie. Jej nadużywanie może spowodować zakaz korzystania z sieci społecznościowej YouTube.

TikTok:

Platforma TikTok również przestrzega własnych zasad społeczności. Mowę nienawiści, dyskryminujące i poniżające komentarze do filmów można zgłaszać do TikTok.

1. Kliknij obraźliwy komentarz.

2. Kliknij przycisk „Zgłoś” (ang. „Report”).

3. Postępuj zgodnie z dalszymi krokami w aplikacji.

LinkedIn:

Można też zgłaszać obraźliwe komentarze do postów, które nie są zgodne z wytycznymi społeczności sieci zawodowej LinkedIn.

1. Kliknij przycisk „Więcej” (ang. „More”) w prawym rogu wiadomości.

2. Kliknij przycisk „ Zgłoś” (ang. „Report”).

3. Kliknij najbardziej odpowiedni powód, dla którego zgłaszasz ten komentarz. Możesz wybrać jedną z trzech opcji: komentarz jest nieodpowiedni w sieci społecznościowej LinkedIn, komentarz został napisany z fałszywego profilu i inne.

4. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami na ekranie.

5. Kliknij przycisk „Prześlij” (ang. „Submit“), aby zakończyć ten krok, lub „Wstecz” (ang. „Back“), aby powrócić do swoich wyborów.

Wymienione narzędzia bezpieczeństwa w mediach społecznościowych są jednym ze sposobów, w jaki każdy może pomóc w ograniczeniu przestępstw z nienawiści, nękania i dyskryminacji w Internecie.