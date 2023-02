Katarzyna Zvonkuvienė – szczerze o synie ze spektrum autyzmu i terapii

Niedawno artyści Deivydas Zvonkus i Katarzyna Zvonkuvienė wyznali, że ich syn Donatas ma zdiagnozowane spektrum autyzmu. W sobotę Zvonkuvienė po raz kolejny otwarcie podzieliła się historią swojej rodziny.

Katarzyna przyznaje - gdyby rok temu ktoś jej powiedział, że otwarcie opowie o swoim wyjątkowym synu, pomyślałaby, że to żart. Jednak dzisiaj Zvonkuvienė stwierdza, że ​​ważne jest, aby mówić o autyzmie nie tylko rodzicom wychowującym takie dzieci, ale także społeczeństwu.

- Im głośniej będziemy o tym mówić, tym więcej zrozumienia i przebaczenia będzie w naszym świecie, nie tylko na Litwie – powiedziała kobieta, dziękując internautom za wsparcie.

Zvonkusowie zauważyli, że coś jest nie tak z ich synem, gdy skończył dwa lata. - Zaczął unikać dotyku, chciał ciszy, lubił być gdzieś w kącie - na początku nawet nie zwróciłam na to uwagi, bo mój mąż jest introwertykiem, bardzo spokojnym człowiekiem. Uznałam to za podobieństwo do ojca – powiedziała Zvonkuvienė.

Deivydas Zvonkus ir Katarzyna Zvonkuvienė / Fot. E. Blaževič/LRT

Spostrzeżenia, że ​​Donatas jest dzieckiem niezwykle spokojnym, mało zaangażowanym, słychać było również od wychowawczyń przedszkola. - Powiedziano nam to bardzo delikatnie i ostrożnie. Nigdy nie usłyszałam od niczego konkretnego – może powinnam była wcześniej wziąć całą sprawę w swoje ręce – powiedziała Zvonkuvienė.

Wiele do myślenia dało przedsięwzięcie w przedszkolu, gdzie dzieciaki śpiewały dla swoich rodziców.

- Mój mąż i ja zamarliśmy. Nasz synek zachowywał się tak dziwnie... Nigdy nie widzieliśmy go w tak dużej grupie dzieci i obcych ludzi. Był jakby w innej przestrzeni, jakby nie widział ludzi i nawet ich nie słyszał. Wszystkie dzieci coś robiły, bujały się, trzymały się za ręce, a on był w zupełnie innej przestrzeni. Wtedy to był oczywisty znak, że nie może być inaczej, coś jest z nim nie tak – powiedziała Zvonkuvienė tysiącom obserwujących.

- Matka Deivydasa zauważyła, że ​​może Donatėlis nie słyszy, bo woła go po imieniu, ale on nie odpowiada. Czasami podchodzisz i mówisz do niego „Dzień dobry”, a on nawet na ciebie nie patrzy. Ale kiedy telewizor jest włączony w drugim pokoju, to przychodzi, więc coś słyszy, ale może nie wszystko – dodała Zvonkuvienė.

Katarzyna ir Deivydas Zvonkusowie / Fot. BNS

Babcia Donatasa wspomniała również o możliwości zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wtedy rodzina, siedząc przy wspólnym stole, postanowiła pójść do lekarza. Zvonkuvienė twierdzi, że nie wiedziała nawet, od jakich badań zacząć, więc zwróciła się do znajomej lekarki.

- Wcześniej Deivydas czytał o autyzmie i przesłał mi link z informacjami. Kiedy zaczęłam czytać punkt po punkcie i tabelę charakterystyk, zdałam sobie sprawę, że 90 proc. objawów pasuje do naszego syna. Nie było wątpliwości. Mogliśmy iść, mogliśmy nie iść na te badania, ale było jasne: unika kontaktu wzrokowego, dotyku, nie reaguje na swoje imię, nie mówi słowa „mama”, nie lubi jagód, owoców ani warzyw, jego wybór jest bardzo skromny - banan, czasem jabłko lub gruszka - powiedziała Zvonkuvienė. Dodała, że chciała jednak jeszcze zrobić badania.

Badania potwierdziły, że Donatas może mieć autyzm dziecięcy. Rodzina trafiła do ośrodka rozwojowego w Santaryszkach w Wilnie. - Miałam wtedy tyle adrenaliny, że działałam automatycznie - nie mogłam płakać, krzyczeć. W żaden sposób tego nie przeżyłam – podzieliła się swoimi doświadczeniami Zvonkuvienė.

Deivydas Zvonkus ir Katarzyna Zvonkuvienė / Fot. BNS

Jedną z pierwszych rad, jakie usłyszała w ośrodku rozwojowym, było to, że Donatas słyszy oczami – lekarka powiedziała, że nie warto próbować rozmawiać z nim za pośrednictwem słów, bo to tylko tworzy większy chaos w jego głowie. Więc Zvonkuvienė zaczęła z nim rozmawiać przy pomocy kartek.

Piosenkarka powiedziała, że ​​tak bardzo starała się stosować do zaleceń lekarzy, że zapomniała o byciu matką i się pogubiła. - Zaczęłam słuchać opinii wszystkich otaczających mnie osób – terapeutów, krewnych, przyjaciół, znajomych, a nawet ludzi nieznajomych.Przestałam sobie ufać - przyznała.

Piosenkarka płakała też po koncertach, kiedy fani chwalili ją nie tylko za wokal, ale także za piękną rodzinę. – Myślałam, gdyby oni wiedzieli – dodała.

Deivydas ir Katarzyna Zvonkusowie / Fot. J. Stacevičius/LRT

Zvonkuvienė nie ukrywa, że ​​w jej nowym życiu nie brakowało wyzwań, pogorszył się też jej własny stan psychiczny. - Za każdym razem po koncercie nie chciałam wracać do domu. Byłam bardzo zmęczona i wiedziałam, że kiedy wrócę, Donatas nie będzie jeszcze spał. Nie spał w nocy, a jego usypiania mogło trwać kilka godzin, czasami po godzinie snu się budził i już nie spał. Więc po koncertach nie chciałam wracać do domu, nie chciałam przekazywać dzieciom swoich obaw. Jeździłam w kółko po okolicy i wracałam, kiedy dzieci już usnęły - opowiadała artystka ocierając łzy.

Jej stan emocjonalny się pogorszył. - Nie rozumiałam, czy jestem matką, artystką czy przyjaciółką. Pogubiłam się. Chciałam być dobrą matką, żoną, gospodynią domową i artystką. Myślałam, że taka nie jestem i nie mogłam tego znieść. Z tego powodu zwróciłam się o pomoc do psychoterapeuty. Nie wszyscy mnie rozumieli i nie wszyscy mnie wspierali. Może moje pokolenie i starsi ludzie tego nie rozumieją, wstydzą się, że coś z tobą nie tak - ubolewała Zvonkuvienė.

- Upublicznienie historii pomogło mi się uwolnić. Jednak przyznaję, że bałam się tego. Co powiedzą ludzie? Skoro masz dziecko, to żyj własnym życiem. To okrutne, gdy obserwuję osoby, które po prostu nie wiedzą, że takie dzieci po prostu egzystują. Póki nie będziemy o nich rozmawiali, dopóty nie będą wiedzieli. Rodzice potrzebują wsparcia i miłości, bo sama tylko za pomocą miłości “otworzyłam” własne dziecko - wyznaje.