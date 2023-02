Kto zagrożeniem, a kto sojusznikiem? Zmiana postrzegania państw na świecie

Które państwa są na świecie postrzegane jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa, a które jako coraz więksi sojusznicy? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w najnowszym raporcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa opublikowała najnowszy raport, w którym zajęła się różnymi kwestiami z dziedziny bezpieczeństwa. Na podstawie wywiadów z tysiącami osób z całego świata, sporządzono indeks, który obrazuje zebrane dane.

Jedną z kwestii poruszonych w raporcie jest zmiana postrzegania poszczególnych państw w okresie między listopadem 2021 r. a listopadem 2022 r. Okazuje się, że świat jednoznacznie uważa Ukrainę za większego sojusznika, a Rosję za większe zagrożenie.

Perspektywa globalna



W perspektywie globalnej największa pozytywna zmiana dotyczy Ukrainy. Według indeksu najwięcej osób wskazało ją, jako sojusznika w porównaniu z rokiem 2021 (+22 pkt). Drugie miejsce zajęła zaś Polska (+11 pkt), a trzecie Estonia (+8). To te kraje zaliczyły największy wzrost jeśli chodzi o postrzeganie ich na świecie jako sojuszników.

Kolejne miejsca zajęły Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Turcja (+7 pkt) oraz Australia i Finlandia (+6).

Z kolej jeśli chodzi o negatywną zmianę, tj. postrzeganie danego państwa jako większego zagrożenia niż rok wcześniej, to dotyczy ona Rosji (-20 pkt). Za większe zagrożenie postrzegane są również Chiny (-6 pkt) i Białoruś (-4 pkt). Są to zarazem jedyne kraje posiadające ujemny indeks.

Dane te jednoznacznie pokazują, że świat postrzega jako zagrożenie kraj, który dokonał inwazję na Ukrainę (Rosja), oraz państwa z nim sympatyzujące (Białoruś i Chiny). Białoruś wprost popiera działania rosyjskie, natomiast Chiny postrzegane są jako sojusznik Rosji, który unika jednoznacznych deklaracji, po której stronie konfliktu stoi, jednak utrzymuje z Moskwą bliskie relacje.

Państwa G7 murem za Ukrainą



Podobnie wygląda sytuacja wśród obywateli państw należących do grupy G7 (USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada). Również tutaj największy wzrost jeśli chodzi o postrzeganie jako sojusznika zaliczyła Ukraina (+29 pkt). Na drugim miejscu ponownie znalazła się Polska (+12), natomiast na trzecim miejscu w tej grupie jest Wielka Brytania (+8 pkt).

Kolejne miejsca należą do Estonii, Australii i Turcji (+7 pkt).

Bez większych zmian w porównaniu do perspektywy globalnej, kształtuje się również postrzeganie krajów jako zagrożeń wśród obywateli państw G7. Jako największe zagrożenie w stosunku do roku poprzedniego postrzegają oni Rosję (-30 pkt), Chiny (-12) i Białoruś (-9). Jako większe zagrożenie postrzegane są również Indie, które zanotowały w stosunku do roku poprzedniego wynik niższy o 4 pkt.

Rosja bez sojuszników?



Ostatnią grupą, która została wyróżniona w raporcie są państwa BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA). Badań nie przeprowadzono jednak wśród Rosjan.

Również wśród tych państw widać tendencje proukraińskie i antyrosyjskie. Największy wzrost postrzegania jako sojusznika, ponownie zaliczyła Ukraina (+10 pkt) na równi z Estonią. Dalsze miejsca należą do Stanów Zjednoczonych, Polski (po +9), Turcji, RPA i Węgier (po +7 pkt).

Za największe zagrożenie zaś ponownie postrzegana jest Rosja (-3 pkt), która jako jedyna wśród obywateli państw BICS jest postrzegana jako większe zagrożenie niż rok wcześniej.

Raport pokazuje więc jednoznacznie, że inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła zmianę postrzegania państw biorących udział w wojnie. Rosja, jako agresor, jest we wszystkich grupach postrzegana jako większe zagrożenie dla bezpieczeństwa niż było to rok wcześniej. Ukraina z kolej jest na świecie coraz częściej traktowana jako sojusznik.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa jest organizowana od 1963 r. Stanowi prestiżowe forum dyskusji nt. bieżących problemów bezpieczeństwa międzynarodowego w gronie szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i obrony, parlamentarzystów oraz przedstawicieli mediów i nauki. Od 2022 r. konferencji przewodniczy były niemiecki dyplomata Christoph Heusgen.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.