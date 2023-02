Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie zaprasza na Zapusty, które odbędą się 18 lutego w Sużanach i 19 lutego w Suderwie!

W programie święta: pochód przebierańców, koncert, konkursy i zabawy, gościnne zagrody oraz kiermasz.

Zapusty / Materiał promocyjny organizatorów

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza na Zapusty, które odbędą się 19 lutego!

Od godz. 10.00 do 17.00 na placu samorządowym będzie czynny kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła. O godz. 14.00 rozpocznie się koncert w Centrum Kultury w Solecznikach. Wystąpi Zespoł Tańca Ludowego PERŁA oraz wokaliści: Elizabeth Olshey, Gabriela Ždanovičiūtė, Justyna Klemiato, Zdzisław Palewicz, Jolanta Prowłocka.

/ Materiał promocyjny organizatorów

19 lutego o godz. 13.00 w Domu Kultury w Turmontach (rejon jezioroski) wystawiony zostanie spektakl „Kolega Mela Gibsona”.

„Kolega Mela Gibsona” Tomasza Jachimka jest zabawną historią Feliksa Rzepki, aktora w średnim wieku, którego kariera artystyczna w przeszłości ograniczyła się do jednej, „wielkiej” roli Cyrano de Bergerac, dając mu na lata poczucie osobistej wielkości. Bohater nie może uwierzyć, iż wieloletnie pasmo sukcesów i osiągnięć może się nagle zakończyć. Nie poddaje się jednak i w swojej desperacji ostatecznie, bardzo precyzyjnie reżyseruje oraz gra największą rolę swego życia.

Rolę tytułową zagra Łukasz Kamiński.

/ Materiał promocyjny organizatorów

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny zaprasza na wystawę rękodzieła, tkanin i ceramiki pt. „Sercem utkane, rękoma kochane”. Wystawa będzie czynna do 16 kwietnia w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyznym w Niemenczynie (ul. Švenčionių 14, Niemenczyn, rej. wileński).

Rękodzieło / Fot. J. Stacevičius/LRT

Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny zaprasza uczniów, młodzież i dorosłych palmiarzy do wzięcia udziału w wystawie konkursowej „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”. Wystawa konkursowa organizowana jest w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego we dworze Houwaltów w Mejszagole (ul. Algirdo 4, Mejszagoła, rejon wileński).

Rejestracja uczestników i dostarczenie prac rozpocznie się 1 marca i potrwa do 19 marca. Otwarcie wystawy zaplanowano na 24 marca. Wyniki konkursu i wręczenie nagród odbędą się 14 kwietnia 2023 roku.

Palmy wileńskie / Aut. Agata Granicka

W 2023 roku przypada 200. rocznica urodzin polskiego poety Władysława Syrokomli.

Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie w rejonie wileńskim, w celu popularyzacji twórczości poety, ogłasza konkurs przekładów jego wierszy na język litewski. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia (włącznie) za pośrednictwem poczty elektronicznej: syrokomla.wlad@gmail.com.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 20 maja podczas Święta Poezji i Muzyki „Lira Syrokomli”.

Po II wojnie światowej tomiki poetyckie Syrokomli rzadko były drukowane. Muzeum Władysława Syrokomli informuje, że wydało drukiem wiersze poety i chętnie pomoże uczestnikom konkursu w zdobyciu książki i wyborze utworu do tłumaczenia. Utwory można również znaleźć w bibliotece cyfrowej: https://polona.pl

Muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie / Fot. Samorząd Rejonu Wileńskiego

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa prezentuje wystawę jednego eksponatu: Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy. Wilno. Drukiem Józefa Zawadzkiego. 1822.

Na wystawie prezentowany jest egzemplarz Julii Anny Wolfgang (1807–1845), córki jednego ze 124 prenumeratorów książki – Jana Fryderyka Wolfganga (1775-1859), profesora farmakologii i farmacji na Uniwersytecie Wileńskim. Właścicielka, która w 1824 r. otrzymała drugi tom "Poezji" A. Mickiewicza (1823 r.), zleciła fachowemu introligatorowi piękną oprawę obu tomów. Skórzane okładki ozdobione są złotymi tłoczeniami, został użyty dekoracyjny jasno zielonkawy papier, zakładką jest jedwabna wstążka, krawędzie książki są koloru żółtawego.

Na życzenie klienta, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, książka oprawiona jest również w kilka pustych stron do zapisywania doświadczeń czytelniczych i fragmentów. Julia Anna była wykształcona, wrażliwa i niezwykle zainteresowana książkami. Książka, która należała do dziewczyny, była przechowywana w dworze Wolfgangów w Połukniu. Później egzemplarz trafił do biblioteki Wileńskiego Diecezjalnego Seminarium Duchownego.

"Poezye Adama Mickiewicza. Tom pierwszy". Wilno 1822 / Fot. Vygaudas Juozaitis, Biblioteka im. Martynasa Mažvydasa

Miłośników dawnych zdjęć Wilna zapraszamy do Litewskiej Biblioteki Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Wystawa poświęcona 700. rocznicy założenia Wilna pt. „Wilno i okolice w XIX wieku na fotografiach Józefa Czechowicza” prezentuje panoramiczne fotografie Wilna i okolic autorstwa fotografa Józefa Czechowicza (1818–1888), przechowywane w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa.

Do lat 70-tych XIX wieku pejzaże miejsc były zazwyczaj malowane przez malarzy, natomiast znaczące zmiany w historii utrwalania obrazów wileńskich były nierozerwalnie związane z fotografem Józefem Czechowiczem.

Do Wilna przybył w kwietniu 1865 r., a 12 marca następnego roku otrzymał od gubernatora generalnego zezwolenie na prowadzenie działalności fotograficznej. Obejmowało ono zgodę na „„wykonywanie zdjęć maszyn przemysłowych oraz typów narodowych” poza studiem na terenie całego północno-zachodniego kraju (...) pod warunkiem, że powiadomiony o tym będzie każdorazowo miejscowy gubernator i powiatowy komendant wojskowy”. Dlatego o wydaniu zezwolenia równocześnie powiadomiono gubernatorów w Mohylewie, Grodnie, Mińsku, Witebsku i Wilnie. Pozwolono Czechowiczowi otworzyć zakład we własnym domu przy ulicy Botanicznej niedaleko wejścia do Ogrodu Botanicznego. W latach 1872-1874 zawiesił działalność swojego zakładu, który wynajął firmie fotograficznej W.A. Straussa i J. Brzozowskiego. Sam poświęcił się wykonywaniu zdjęć Wilna.

Do Wilna przyjechał z doświadczeniem w fotografii krajobrazowej. Zafascynowany miastem, starał się uchwycić niepowtarzalną panoramę Wilna, zabytki sakralne i historyczne, ciągle zmieniający się widok ówczesnego miasta z Góry Trzech Krzyży, Bekieszowej, Bouffałowej, Wzgórza na Zarzeczu, Tuskulanum i innych punktów widokowych.

Najbardziej twórczy okres rozpoczął się w Wilnie – fotograf zasłynął jako mistrz fotografii krajobrazowej, uczestniczył w wystawach.

O autorstwie prac J. Czechowicza świadczy wytłoczona w prawym dolnym rogu fotografii pieczątka "J. Czechowicz". W celu ochrony praw autorskich fotografa, na niektórych zdjęciach widnieje francuski napis zakazujący plagiatu.

Fotografie prezentowane na wystawie przenoszą nas do XIX-wiecznego Wilna i okolic. Upływ czasu, urbanizacja i destrukcyjne wydarzenia historyczne zmieniły wizerunek miasta, ale pozostał on w nieco wyblakłych zdjęciach fotografa Czechowicza, który artystycznie uwiecznił wileńską panoramę.

Wystawa jest prezentowana w Czytelni Rzadkich Książek i Rękopisów (sala nr 533, V piętro) do 4 marca.

Józef Czechowicz. Kościół św. Józefa Oblubieńca w Wilnie, 1870-1875 r. / Fot. Biblioteka UW

W Muzeum Wilna obejrzeć można wystawę pt. „Wilk, wieża i kościół. Pamiątki z Wilna”.

Pamiątka powinna być niewielkim przedmiotem, który zmieści się w garści (lub przynajmniej w bagażu podręcznym) i który będzie wygodny i łatwy do zabrania z wycieczki do domu. To pamiątka po podróżach i odwiedzanych miejscach, często najpiękniejsze zabytki architektury tych miejsc.

Na tej wystawie prezentujemy pamiątki, które przypominają lub powinny przypominać przyjaciołom, kolegom, zaproszonym i nieproszonym gościom o Wilnie. Przygotowując wystawę, szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jakie miasto i jakie jego znaki są przedstawiane na pamiątkach? Od czego to zależy? Jak Wilno jest przedstawiane obcokrajowcom i jakie miasto chcą zapamiętać? Jak zmieniają się kształty i wątki pamiątek? Wreszcie, skąd się biorą pamiątki i kto je tworzy? – mówią organizatorzy.

Wystawa obejmuje długi okres od połowy XVIII wieku do współczesności. Znajdzie się w niej około 450 obiektów, zróżnicowanych pod względem wielkości i przeznaczenia – od katolickiego medalika po dywanik na ścianę, od albumu fotograficznego po bibularz. Poważne, ekstrawaganckie, piękne i brzydkie rzeczy opowiadają ciekawe historie nie tylko o Wilnie, ale także o nas. Z okazji jubileuszu 700-lecia miasta muzeum zaprasza do zagubienia się wśród wilków, wież i kościołów.