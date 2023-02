16 lutego. Kwestia stosunków polsko-litewskich i czynnik białoruski

Pierwsza wojna światowa i upadek imperiów były szansą do uzyskania niepodległości dla krajów i narodów Europy Środkowo-Wschodniej. 16 lutego 1918 r. w Wilnie Taryba proklamuje niepodległość Litwy. Od samego początku zaczyna narastać konflikt polsko-litewski. Mówiąc o relacjach polsko-litewskich bardzo często zapominamy o czynniku białoruskim, bardzo ważnym na naszych terenach.

Dr Algimantas Kasparavičius z Instytutu Historii Litwy sądzi, że spór polsko-litewski miał podłoże ideologiczne. - Piłsudski wywodzi się z historycznej Litwy. Nie widzi jednolicie narodowej Polski, a jako nowoczesne narodowe państwo, które ma kształtować we Wschodniej Europie odrębną geopolityczną jednostkę. Ma wokół siebie połączyć inne narody i państwa Europy Wschodniej tak, by między Zachodem a Wschodem istniał równoprawny byt, niezależny od Europy Zachodniej, czyli Niemiec oraz Rosji. Polska składająca się z wielu narodów byłaby tworem mocnym, samodzielnym i długowiecznym. Pod pewnym względem był to bardzo racjonalny projekt. W pewnym aspekcie przypominał nawet Unię Europejską. Piłsudski planował stworzyć Wielką Polskę. W pierwszej kolejności miała opierać się na silnej, wznowionej i nowoczesnej unii z Litwą. Projekt nie zyskał jednak poparcia wśród narodowej elity na Litwie i w Wilnie. Co dziwne, planom Piłsudskiego sprzeciwiały się wszystkie litewskie siły polityczne, również socjaliści i socjaldemokraci, co jest paradoksem, ponieważ sam Piłsudski był socjalistą. Litewscy socjaliści i socjaldemokraci rozmawiają ze swoimi polskimi odpowiednikami na różne tematy, ale w kwestii wspólnej państwowości porozumieć się nie mogą - ubolewa historyk.

- Inna sprawa - chrześcijańscy demokraci również kategorycznie sprzeciwiają się planom Piłsudskiego. Nie zgadzają się również narodowcy, chociaż to była chyba najbardziej racjonalnie myśląca siła polityczna, która przynajmniej zgadzała się rozmawiać. Sądzę, że to, co łączy litewską Narodową Partię Postępu - późniejszy Związek Narodowców Litwy - z polską prawicą oraz politycznym myśleniem Piłsudskiego, to myślenie strategiczne. Jedni i drudzy, warszawska elita oraz prawe skrzydło litewskiej elity widzą w Rosji zagrożenie. Druga sprawa - obie strony rozumieją, że połączone siły polsko-litewskie mogą oprzeć się możliwym zagrożeniom ze strony Rosji oraz Niemiec. Kwestia Niemiec, które przegrały wojnę, w latach 1918-1919 pozostaje paląca i aktualna. Zawieszenie broni Niemcy podpisują faktycznie jako niezwyciężone. Niby wojna jest przegrana, ale ogromne wojsko pozostaje. Armia i wyższe klasy społeczne, tzw. junkrzy, mają swoje interesy. Można powiedzieć, że Niemcy są zmuszone do przegrania wojny. Warszawa i Wilno rozumieją, że wycofanie się Niemiec jest tymczasowe. Nominalna lub bardziej ścisła współpraca Polski i Litwy byłaby bardzo korzystna. Pytanie, jak to zrobić, pozostaje otwarte - pyta retorycznie doktor nauk historycznych.

Mówiąc o procesach zachodzących na terenach Wilna i Litwy w 1918 r., nie da się pominąć czynnika białoruskiego. Historyk dr Tomasz Błaszczak z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie jest przekonany, że bez Aktu 16 lutego nie byłoby Aktu 25 marca, kiedy w Mińsku została ogłoszona niepodległość Białoruskiej Republiki Ludowej. - W tym wydarzeniu widoczny jest bardzo duży impuls ze strony wileńskich Białorusinów, m.in. Antoniego Łuckiewicza, który przyjeżdża do Mińska i włącza się w działalność białoruskich struktur, które się wtedy formują. Patrząc na to, co robią Litwini, bardzo mocno naciska na Radę Białoruską w Mińsku, by ogłosić niepodległość Białorusi. Będzie to bardzo ważną kartą w rozgrywkach politycznych czy geopolitycznych z sąsiadującymi krajami, z Niemcami, którzy okupują wtedy całą Litwę i Białoruś - zauważa historyk.

Wileńscy Białorusini bardzo aktywnie działają od 1915 r., organizując się politycznie i kulturalnie. - Cały ruch niepodległościowy koncentruje się w Wilnie. Trudno było jednak im przyznać, że ich centrum państwowe znajduje się mimo wszystko w Mińsku, a nie w Wilnie. Dla Białorusinów po dzień dzisiejszy Wilno jest duchową stolicą. Nie wysuwają pretensji terytorialnych, ale w podświadomości nasza stolica pozostaje bardzo ważnym miejscem. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, że białoruski ruch niepodległościowy jest wspominany z lekkim sentymentem - szkoda, że się nie udało, bo byśmy powrócili do tolerancyjnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i uniknęlibyśmy konfliktów - tłumaczy ekspert.

Porównując sytuację narodów polskiego, litewskiego i białoruskiego pod okupacją niemiecką widzimy, że z pewnością Polacy byli traktowani przez okupantów najbardziej poważnie. - Niemcy w 1916 r. również tworzą państwo polskie, które jest Królestwem Polskim w związku z Niemcami. Zaczynają się tworzyć struktury państwowe i administracyjne, które w 1918 r. umożliwiły stworzenie podstawy odrodzonego państwa polskiego. Z drugiej strony, w 1916 r. Niemcy nie określają granic Polski. Była mowa wyłącznie o terytoriach należących wcześniej do Rosji. To zresztą wpływa na politykę litewską. Litwini również starają się upodmiotowić Litwę jako część obszaru zajętego przez Niemcy w 1915 r. Te trzy lata okupacji są zatem bardzo ważnym okresem - podkreśla Błaszczak.

Dr Algimantas Kasparavičius za początek konfliktu polsko-litewskiego uważa utworzenie niezależnego od Rosji Królestwa Polskiego w 1916 r. Nie są jednak określone jego granice. - Zostaje powołana Rada Regencyjna, która rządzi Królestwem, ale gdzie ono się zaczyna, a gdzie kończy? Kwestia pozostaje otwarta. Polacy przy pomocy deklaracji niemieckiej zaczynają gierki dyplomatyczne do odzyskania własnej państwowości. Wówczas polska szlachta w południowo-wschodniej Litwie zaczyna pisać memoranda do Rady Regencyjnej, że uważają te tereny za polskie i chcą należeć do tej przyszłej Polski - wyjaśnia historyk.

- Litewska elita narodowa, czyli młodolitwini, marzyli o innym państwie i praktycznie z takim pomysłem już się nie zgadzają. Widzimy w tym momencie wyraziste geopolityczne pęknięcie. Im bardziej się zbliża faktyczne odrodzenie obu krajów, tym te pęknięcie się zwiększa. Miejscowe ziemiaństwo coraz bardziej otwarcie wyraża swoje interesy polegające na byciu obywatelami Polski. Druga strona deklaruje odrodzenie chęć stworzenia narodowego państwa litewskiego. Chcą podporządkować całe ziemiaństwo, nie patrząc na ich aspiracje narodowe, litewskiej państwowości - dodaje Kasparavičius.

Komu w konflikcie kibicowali Białorusini? Dr Błaszczak odpowiada, że część z nich poparła Litwę. - Mamy też ośrodek polonofilski. Na początku lat 20-tych XX w. rząd Białoruskiej Republiki Ludowej znalazł się na emigracji. Litwa poparła białoruskie dążenia niepodległościowe. Białorusini stali się jednak kartą przetargową w walce o Wilno. W 1920 r., po zajęciu Wilna przez Żeligowskiego, do Kowna zostaje zaproszony rząd Wacława Łastowskiego. To bardzo ważna postać w historii Białorusi. Wyróżnił się bardzo silnymi kontaktami z Litwinami. Białorusini z perspektywy litewskiej mają pomóc w negocjacjach o Wilno, a za to mogą kontynuować egzystencję polityczną i zachować swój status na emigracji. Ta umowa jednak była podpisana między rządem Białoruskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Litwy. Trudno to interpretować jako rzeczywiste nawiązanie stosunków dyplomatycznych na szczeblu państwowym.

