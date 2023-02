Iran modyfikuje drony. Mają wyrządzać „jak największe szkody”

Według amerykańskiej stacji CNN Iran modyfikuje swoje drony przekazywane Rosji w taki sposób, by mogły one wyrządzać maksymalne szkody obiektom infrastrukturalnym w Ukrainie.

CNN powołuje się na raport stworzony przez brytyjskich śledczych z organizacji Conflict Armament Research, którzy zbadali niewybuch głowicy drona Shahed-131, znalezionego w październiku w obwodzie odeskim.

Według nich głowice zostały „pośpiesznie zmodyfikowane słabo dopasowanymi warstwami dziesiątek małych fragmentów metalu”. Przy uderzeniu miały być one rozrzucane na dużej przestrzeni. Ponadto na głowicy znajdowało się również 18 dodatkowych mniejszych ładunków wybuchowych.

Modyfikacje wprowadzone w dronach mogą, według brytyjskich badaczy, znacznie zwiększać zdolności dronów do niszczenia elektrowni, linii energetycznych, transformatorów o dużej mocy czy sieci dystrybucyjnych, utrudniając jednocześnie ich naprawę.

„Było wiele spekulacji, że być może te materiały wybuchowe są bardzo prymitywne, tanie i proste, ale patrząc na głowicę, jasne jest, że wiele uwagi poświęcono przede wszystkim wyrządzeniu jak największych szkód infrastrukturze na dużym terenie”, stwierdził współtwórca raportu Damien Spleeter.

Drony / Fot. K. Kavolėlis/ BNS

Irańskie drony w Ukrainie

Od początku wojny Rosja przeprowadziła już ponad dziesięć zmasowanych ataków na ukraińską infrastrukturę krytyczną, poważnie uszkadzając jej system energetyczny i powodując przerwy w dostawie prądu, wody i ogrzewania w całym kraju.

Do ataków Rosja używa rakiet i irańskich dronów. Według Głównego Zarządu Wywiadu Wojskowego Ukrainy od września, kiedy po raz pierwszy użyto dronów, do 4 stycznia rosyjska armia użyła już ok. 660 irańskich dronów Shahed-131 i 136.

Według CNN Rosja w znacznym stopniu wykorzystała już swoje zapasy pocisków rakietowych, dlatego zmuszona jest korzystać z dronów, które są tanią alternatywą.

