Polka z Wilna mieszkająca w Turcji apeluje o pomoc

Turcja w związku z trzęsieniem ziemi przyjmuje wsparcie z całego świata. Tragedia jest największym kataklizmem od 1939 roku. Ratownicy kontynuują prace poszukiwawcze, a już 45 krajów świata zapewniło, że przekaże pomoc humanitarną. Mieszkająca w Turcji Justyna Sefer w rozmowie LRT.lt zaznacza, że każdy datek teraz jest na miarę złota.

Justyna Sefer mieszka w mieście Alanya, miejscowości nadmorskiej, która znajduje się daleko od epicentrum trzęsienia ziemi. Zapewnia, że jest tu spokojnie. - Odległość do najbliższego mocno ucierpiałego miasta - Adany - wynosi 500 km. Przybywają do nas ludzie pochodzący z regionów, których tragedia dotknęła najmocniej. Alanya jest miastem turystycznym, więc niemało hoteli przyjmuje ludzi bez dachu nad głową. Mamy znajomych, którzy mieszkają w regionach dotkniętych tragedią. Wszyscy są zdrowi, jednak nie wszystkie zamieszkiwane przez nich budynki są w dobrym stanie. Wyjechali zatem do rodzin i znajomych. Dla osób samotnych pozostają hotele - opowiada.

Na ulicach Alanyi coraz częściej pojawiają się samochody z numerami rejestracyjnymi regionów, które ucierpiały. - Mieszkańcy przyjeżdżają również autobusami prywatnych przewoźników, jak też pojazdami należącymi do instytucji państwowych. Przewożą ich również autobusy turystyczne. Prywatni przedsiębiorcy otworzyli hotele, dostarczają jedzenie, tych inicjatyw jest wiele. Jednak nieszczęście jest tak wielkie, że do tej pory nikt do końca nie może ogarnąć całej sytuacji - ubolewa Sefer.

Trzęsienie ziemi w Turcji / Fot. AP

- Z innymi mieszkańcami Alanyi przygotowujemy paczki z rzeczami, które na pewno będą potrzebne: są koce, szczoteczki do zębów, pieluchy czy szampony. Rozumiemy, że ci ludzie potrzebują wszystkiego, bo dosłownie przyjechali w piżamach. Regularnie sprawdzamy informacje z oficjalnych źródeł, aby uniknąć dezinformacji. W kraju działają trzy główne organizacje charytatywne, którym ufają mieszkańcy. Zbierają datki pieniężne m.in. za pomocą SMS-ów, telefonów lub przelewów. W każdym mieście działają też punkty zbioru, gdzie można przekazać rzeczy potrzebne tu i teraz. Wszystkie moje koce oraz ciepłe, wełniane skarpety już dawno tam powędrowały - zapewnia rozmówczyni.

Justyna podkreśla, że ciężarówki cały czas przewożą pomoc humanitarną. - Mieszkańcy już wykupili wszystkie grzejniki i koce, czekamy zatem na nowe dostawy, aby je nabyć i przekazać potrzebującym. Wszyscy chcą udzielić pomocy, ale w tym samym czasie czują się bezradni. Cała Turcja jest teraz w zamarciu. To wielki kraj, w którym mieszka prawie 90 mln ludzi. Wszyscy oglądają telewizję, gdzie są na żywo pokazywane prace poszukiwawczo-ratownicze. W Turcji dzieci nie idą do szkoły, a w kraju trwa żałoba narodowa. Każdy, kto może pomóc, właśnie tym się zajmuje: są wolontariuszami, ratownikami, medykami. Mieszkańcy się zmobilizowali, aby udzielić pomocy. Wciąż jeszcze nie są pewni, co będzie dalej - kontynuuje.

Justyna Sefer / Fot. Archiwum prywatne

Sefer przypomina, że Turcja znajduje się tzw. zonie sejsmicznej, więc zasady zachowania się podczas trzęsienia ziemi są mieszkańcom znane. Jednak z tego powodu, że ucierpiało bardzo wiele miast, w tym te milionowe, trudno do końca zrozumieć, co należy zrobić. - Są krytycy, którzy twierdzą, iż pomoc dociera zbyt powoli, niektórzy zaś uważają, że jest na odwrót. Wszystko zależy jednak od wielu czynników, na przykład, infrastruktury czy stanu dróg. Potrzebujemy czasu, aby ocenić konkretne działania - twierdzi.

Rozmówczyni uważa, że na Litwie wciąż zbyt mało się mówi o tej tragedii, szczególnie w porównaniu do zagranicznych serwisów informacyjnych. - Rozumiem, że nie da się ogarnąć wszystkich nieszczęść świata, ale wiem, że w Turcji pomoc jest potrzebna tu i teraz. Pamiętajmy, że nawet jeden czy dwa koce mogą być ratunkiem dla marznących osób. Nie chodzi tylko o wydobywanych spod gruzów rannych, ale też o ratowników i wolontariuszy. W Turcji teraz jest zimno, nawet w Alanyi mamy tylko 10 stopni ciepła. W Kahramanmaraş czy Malatyi pada śnieg, bo to są regiony górskie, tam temperatura powietrza dochodzi do -10 stopni - tłumaczy Polka z Wilna.

Turcja przyjmuje pomoc z całego świata. Kraj wspierają również litewskie organizacje. Społeczność tatarska Litwy organizuje zbiórkę niezbędnych artykułów i ubrań dla mieszkańców Turcji. Do 13 lutego pod adresem ul. Smolensko 19 można przynieść m.in. ciepłe ubrania i koce.