Prezydent Ukrainy mobilizuje Europę przed spodziewaną ofensywą Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył wczoraj serię spotkań, podczas których starał się zmobilizować europejskich sojuszników do pomocy przed spodziewanym w najbliższym czasie kolejnym, zmasowanym atakiem Rosji. Zabiegał przede wszystkim o dostarczenie samolotów i broni dalekiego zasięgu.

Natomiast dziś (9 lutego) Wołodymyr Zełenski ma być w Brukseli, gdzie będzie uczestniczyć w unijnym szczycie w dużej mierze poświęconym wojnie w Ukrainie.

Wczoraj ukraiński prezydent najpierw był Londynie, gdzie wystąpił w parlamencie, spotkał się z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem, a także został przyjęty przez króla Karola III.

Wołodymyr Zełenski i Rishi Sunak / Fot. AP

Potem – tego samego dnia – Paryż

Później tego samego dnia (8 lutego) późnym wieczorem Zełenski spotkał się w Paryżu ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Ukraiński prezydent apelował do obu polityków o dostawy ciężkiej broni dalekiego zasięgu i samolotów.

“Im szybciej Ukraina otrzyma ciężką broń dalekiego zasięgu, im szybciej nasi piloci otrzymają samoloty, tym szybciej zakończy się ta rosyjska agresja i będziemy mogli powrócić do pokoju w Europie”, przekonywał Zełenski w stolicy Francji.

“Francja i Niemcy przez te wszystkie miesiące pozostawały u boku Ukrainy. Wiele razem przeszliśmy”, ocenił. Ukraiński prezydent przyznał także, że “Emmanuel wsparł Ukrainę najpierw lekkimi czołgami, a Olaf pokazał swoje przywództwo, dając niezbędną broń do powstrzymania rosyjskiego terroru”. “Te dwa kroki są historyczne. Dziękuję”, dodał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron, Olaf Scholz / Fot. AP

Na wspólnej konferencji prasowej poprzedzającej rozmowy przywódców kanclerz Scholz zapowiedział natomiast, że jedzie w czwartek (9 lutego) do Brukseli “z jasnym przekazem: Ukraina należy do rodziny europejskiej”, a także, że zarówno on, jak i prezydent Macron będą zapewniać Zełenskiego w czasie środowego spotkania o swoim wsparciu dla państwa od roku walczącego z rosyjskim najeźdźcą.

“Od początku tej okrutnej wojny znacząco wspieraliśmy Ukrainę finansowo, pomocą humanitarną i bronią”, oświadczył szef niemieckiego rządu. Zapowiedział także, że zarówno Europa, jak i USA „będą wspierać Ukrainę w jej wojnie z Rosją tak długo, jak to będzie konieczne”.

Czy Zachód zdąży z pomocą?

Rozmówcy Zełenskiego deklarowali pomoc swoich krajów dla Ukrainy, jednak nie ma pewności, że zdążą z nią przed spodziewaną wielką ofensywą Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow przestrzega bowiem przed takim atakiem.

“Biorąc pod uwagę, że zbliża się 24 lutego (rocznica agresji Rosji na Ukrainę), uważamy, że Rosjanie zintensyfikują działania na całej linii frontu. Ich celem jest zajęcie w całości obwodów donieckiego i ługańskiego i poinformowanie o tym przed rocznicą inwazji na pełną skalę”, przekazał Daniłow. “Ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby do tego nie dopuścić”, zapewnił w opublikowanej wczoraj rozmowie z Onetem.

