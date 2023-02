Wilno podaje termin otwarcia basenu w Leszczyniakach

Najnowszy i najnowocześniejszy w kraju basen (kompleks wielofunkcyjny) w Leszczyniakach otworzy swoje podwoje dla wilnian i gości w przyszłą środę (15 lutego).

– Kompleks Wielofunkcyjny w Leszczyniakach to jedyny obiekt pływacki w Wilnie z 50-metrowym basenem i jedyne miejsce w krajach bałtyckich z takim poziomem infrastruktury do skoków do wody. Otwarcie basenu jest więc nie tylko zakończeniem ważnego etapu budowy, ale także świętem dla początkujących sportowców, sportowców zawodowych i miłośników sportów wodnych – mówi Valdas Benkunskas, wicemer Wilna.

Wielofunkcyjny kompleks będzie miał dwa baseny – 50-metrowy basen olimpijski oraz 25-metrowy basen do nurkowania i skoków do wody. Obok dużego basenu ustawione są trybuny na 1000 miejsc. Przy basenie do nurkowania jest 200 miejsc do obserwowania zawodów.

W basenach zainstalowane są systemy z podnoszonym dnem. Aby zapobiec utonięciom, baseny wyposażone są w technologię sztucznej inteligencji, w której detektory wykrywają obiekt nieruchomy na dnie przez zaledwie kilka sekund i zgłaszają to ratownikom.

Kompleks wyposażony jest również w strefę fitness, suchy basen, kawiarnie, szatnie i pomieszczenia administracyjne.

Basen w Leszczyniakach / Fot. Žygimantas Gedvila

Oficjalne otwarcie basenu odbędzie się 15 lutego. Drzwi basenu dla gości, którzy chcą jako pierwsi spróbować wody w basenie, zostaną otwarte tego samego dnia, od godziny 17:00. Od 20 lutego treningi w basenie rozpoczną sportowcy ze Stołecznego Centrum Sportu.

Bilety dla mieszkańców oraz abonamenty będą dostępne dla miłośników pływania od 13 lutego.

Jednorazowa wizyta w południe (godz. 10-16) będzie kosztować 9 euro. Koszt jednorazowej wizyty w pełnym wymiarze godzin wyniesie 15 euro za osobę. Miesięczny abonament, w zależności od wybranego planu płatności, będzie kosztować od 41 do 79 euro.

Więcej informacji o usługach: www.lazdynubaseinas.eu