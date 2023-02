Šiugždinienė inicjuje wspólne oświadczenie ministrów państw bałtyckich do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

2 lutego minister oświaty, nauki i sportu Jurgita Šiugždinienė spotka się zdalnie z odpowiedzialnymi za sport ministrami Łotwy i Estonii w sprawie wspólnego oświadczenia do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

- Zaprosiłam kolegów do omówienia wspólnego oświadczenia do MKOl w sprawie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Rozważania MKOl są zaskakujące w złym tego słowa znaczeniu, niezrozumiałe. W czasie, gdy wolne i demokratyczne państwa mobilizują się do walki z Rosją i jej sojuszniczką Białorusią, zwiększając poparcie dla Ukrainy, MKOl szuka specjalnych form udziału rosyjskich i białoruskich sportowców w międzynarodowym sporcie - powiedziała minister oświaty, nauki i sportu Šiugždinienė.

Rosja na IO / Fot. AP

- Starania o przywrócenie rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji pod pozorem neutralności pomagają rosyjskiej i białoruskiej propagandzie wspierać zbrodnicze reżimy tych krajów, twierdząc, że nie wszyscy postrzegają Rosję czy Białoruś jako agresorów. Nie akceptujemy tego i nie chcemy, aby nasi sportowcy byli zmuszani do rywalizacji z przedstawicielami agresorów i poświęcania własnych wartości oraz wartości krajów i społeczeństw, które reprezentują - dodała minister.

Z kolegami z krajów bałtyckich planowane jest omówienie najważniejszych punktów oświadczenia. Planowane jest również zwrócenie się do państw nordyckich i innych, aby przyłączyły się do danego oświadczenia do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.