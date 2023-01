Pogrzeb polskich i litewskich żołnierzy w Kurkliszkach: walczyli ze sobą, dzisiaj spoczywają razem

Na cmentarzu w Kurkliszkach (rej. elektreński) odbyła się w piątek uroczysta ceremonia pogrzebowa ponownego pochówku żołnierzy polskich i litewskich poległych w 1920 r., odnalezionych we wspólnej mogile. Ceremonię poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Anny w Jewiu.

Žilvinas Tomkus, litewski wiceminister obrony kraju, podkreślił, że dzisiejszy pochówek jest aktem pielęgnowania pamięci obojga narodów. - Jest to oznaka szacunku wobec zmarłych żołnierzy. Pamiętajmy, że hołd poległym oddajemy jako kraje partnerskie. W taki sposób zaznaczamy, jak ważna jest nasza wspólna historia. Lekcje, których się nauczyliśmy i tragedie, które wspólnie przeżyliśmy, pozwalają nam jeszcze bardziej cenić jedność. Dzisiejsza sytuacja geopolityczna przypomina nam o tym. Jedność jest jedynym sposobem na kontynuację życia w krajach niepodległych - powiedział dziennikarzom Tomkus.

Pochówek żołnierzy w Kurkliszkach / Fot. D. Umbrasas/LRT

Marian Sokalski, prezes Komitetu Opieki nad Grobami Wojennymi ocenia, że prawdopodobnie 14 żołnierzy zginęło w potyczce podczas zorganizowanej przez Kazysa Škirpę - późniejszego Ambasador Litwy w Polsce - wyprawy. - Wyjechali późną porą w stronę Wilna w celu zorganizowania błyskawicznego zwrotu stolicy. Nieliczne oddziały polskie ostrzelały pociąg. W czasie potyczki uciekł maszynista pociągu. Dalsza podróż nie była możliwa, ponieważ innego maszynisty po prostu nie było. W związku z tym strona litewska musiała się wycofać do Kowna. Strona polska zaś była zablokowana stojącym pierwszym pociągiem, więc również opuściła teren - opowiada Sokalski.

Prawdopodobnie właśnie takie okoliczności stały się przyczyną wspólnego pochówku. - Sądzimy, że zrobili to miejscowi. Nie możemy tak szybko zidentyfikować zmarłych, ponieważ nie mieli przy sobie zbyt wielu rzeczy. Miejscowa ludność była dosyć biedna, więc pewnie się rozeszły po wsi - dodał prezes komitetu.

Pochówek żołnierzy w Kurkliszkach / Fot. D. Umbrasas/LRT

Miejsce pochówku zostało odnalezione na podstawie pierwotnych ustaleń bazujących na opowieściach mieszkańców. - Przed wojną w tym miejscu znajdował się krzyż przydrożny i składano tam kwiaty. Samorząd elektreński zrobił badania, ale wtedy żadnych szczątek nie odnaleziono. Poszukiwania kontynuowano aż do osiągnięcia celu. Znaleźliśmy szczątki w odległości około 700 m od pierwotnych wskazań. Ostateczne poszukiwania były wykonywane zimą i to również pomogło archeologom. Latem w krzaku akacji zarośnięty metalowy krzyż po prostu nie był widoczny. Tak naprawdę przechodziliśmy nawet kilka razy obok tego miejsca, ale wcześniej go nie zauważyliśmy - przyznaje Sokalski.

Rozmówca wymienił kilka przyczyn, dlaczego polegli nie zostali pochowani w Zawiasach. - Miejsce znalezienia szczątków znajduje się pod ochroną Kolei Litewskich. Nie wiemy też, czy pogrzeb odbył się w należyty sposób, to znaczy, czy ziemia została poświęcona przez księdza, czy zostały dokonane należyte obrzędy. Zwykle w takich przypadkach właśnie władze samorządowe wskazują miejsce, gdzie należy odbyć pogrzeb. Jak najbardziej uważamy, że cmentarz w Kurkliszkach jest godnym miejscem na pochówek żołnierzy. Projekt upamiętnienia już został zainicjowany przez stronę litewską. Tradycyjnie oficjalne monumenty powstają w ciągu roku, więc mamy nadzieję, że IPN oraz Centrum

Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy będą mogli ustalić tożsamości żołnierzy, abyśmy mogli należycie oddać hołd - podsumował Sokalski.

Pochówek żołnierzy w Kurkliszkach / Fot. D. Umbrasas/LRT

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) prof. Krzysztof Szwagrzyk podkreślił, że prace nad poszukiwaniami bratniej mogiły były niełatwe. - Ciężko pracowaliśmy, aby odnaleźć tych ludzi. Zdziwiliśmy się, że zamiast 11 szczątków, o których czytaliśmy w dokumentach, mamy ich aż 14 - podkreśla.

- Myślę, że dzisiaj wszyscy, Polacy i Litwini, którzy wzięliśmy udział w uroczystości, możemy mieć poczucie, że zrobiliśmy coś bardzo ważnego. Oddaliśmy hołd żołnierzom, którzy w lipcu 1920 r. stoczyli walkę ze sobą. Przez wiele lat spoczywali w bratniej mogile, dzisiaj znaleźli się obok siebie na cmentarzu. To jest ten moment, kiedy przed nami jeszcze trzeba wykonać jeden bardzo ważny obowiązek - doprowadzić do tego, że te groby przestaną być bezimienne. Pracujemy nad tym, aby tak się stało - poinformował wiceprezes IPN.

Pochówek żołnierzy w Kurkliszkach / Fot. D. Umbrasas/LRT

LRT.lt przypomina, że podczas wrześniowych prac poszukiwawczych na Litwie zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnalazł szczątki 14 osób w miejscowości Zawiasy (lit. Lazdėnai) w rejonie elektreńskim. Zawiasy to miejscowość położona 30 km na północny zachód od Wilna, na linii kolejowej Wilno - Kowno. W 1938 r., po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską, kolejarze z obsługi stacji Zawiasy wraz z dowódcą strażnicy KOP Zawiasy uporządkowali zapomniane wówczas miejsce pochówku. Postawiony został nagrobek z krzyżem, a wokół mogiły posadzono białe akacje. Mogiła nie przetrwała w tej formie do czasów współczesnych i na kolejne dziesięciolecia została zapomniana.

Prace poszukiwawcze samorząd elektreński zorganizował w końcu 2021 r. Niestety, podczas prac nie odnaleziono miejsca pochówku ani szczątków poległych żołnierzy. W 2022 r. dzięki współpracy z Konsulatem RP w Wilnie, do projektu poszukiwań mogiły włączony został zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Przeprowadzone kwerendy oraz analiza materiałów archiwalnych i kartograficznych pozwoliły wytypować miejsce pochówku. 13 września 2022 r. podczas prowadzonych badań archeologicznych odnaleziono poszukiwaną wspólną mogiłę polskich i litewskich żołnierzy.

Prace były prowadzone we współpracy z litewskim archeologiem Dianą Oleinik oraz przy wsparciu wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen.