Reuters: kraje bałtyckie w ubiegłym roku znacznie zwiększyły import rosyjskiego LPG. Litwa - 8,5 razy

Kraje bałtyckie ponad dwukrotnie zwiększyły swój import rosyjskiego gazu skroplonego (LPG) w 2022 roku - podaje agencja informacyjna Reuters, powołując się na swoje źródła.

Według szacunków import stanowił w ubiegłym roku 331 tys. ton, podczas gdy w 2021 roku - 159 tys. ton. Rosyjski eksport LPG na Litwę wzrósł o 8,5 razy do 72 tys. ton, na Łotwę o 77 proc. do 232 tys. ton, a do Estonii o 42 proc., czyli do 27 tys. ton. Rosyjski LPG stanowił w ubiegłym roku 90 proc. importu gazu skroplonego na Łotwę i połowę na Litwę.

Handlowcy zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach kraje bałtyckie dzieliły się tym importem z Ukrainą, która w grudniu przejęła od nich nadwyżkę 15 tys. ton rosyjskiego LPG.

- Reuters skontaktował się z ministerstwami energetyki krajów bałtyckich w celu uzyskania komentarza, ale Łotwa i Estonia nie odpowiedziały, natomiast Litwa i Ukraina odmówiły komentarza – pisze agencja.

Zwiększony import rosyjskich surowców energetycznych odnotowano pomimo tego, że wszystkie trzy kraje bałtyckie potępiły pełnowymiarową inwazję Rosji na Ukrainę i aktywnie agitują o dostawy broni dla Kijowa oraz nałożeniem ostrych sankcji na Moskwę.

Rosyjski LPG jest obecnie wyłączony z zachodnich sankcji.