Landsbergis: walka z rasizmem i faszyzmem trwa każdego dnia

W piątek świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W przesłanym komunikacie prasowym szef MSZ Gabrielius Landsbergis twierdzi, że „walka z rasizmem i faszyzmem trwa każdego dnia”.

- Pamiętamy o milionach Żydów, którzy stracili życie w czasie holokaustu w czasie II wojny światowej, wśród nich 200 tys. litewskich obywateli – napisano w komunikacie.

- Walka z rasizmem i faszyzmem trwa każdego dnia. Nie bójmy się nigdy stoczyć tej walki. Konsekwencje braku działania są o wiele gorsze – cytowany jest Landsbergis.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że pamięć o ofiarach musi być wciąż żywa.

Ursula von der Leyen / AP

- Nie wolno nam nigdy zapomnieć o sześciu milionach kobiet, mężczyzn i dzieci narodowości żydowskiej oraz wszystkich innych ofiarach, w tym setkach tysięcy Romów zamordowanych podczas Holokaustu. W tym roku upamiętnimy w szczególności żydowski ruch oporu i powstania organizowane w okupowanej przez nazistów Europie. Obchodzić będziemy 80. rocznicę największych powstań, takich jak powstanie w getcie warszawskim, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. i stało się symbolem oporu żydowskiego i brutalności reżimu nazistowskiego. Uczcimy również pamięć o innych zorganizowanych aktach nieposłuszeństwa, na przykład w Belgii, gdzie tego samego dnia trzech członków ruchu oporu - Robert Maistriau, Jura Liwszyc i Jean Franklemon – zdołało zatrzymać pociąg wiozący do Auschwitz Żydów skazanych na śmierć. Część osób wieziona pociągiem zdołała uciec, 120 z nich przeżyło. Wybuchły również inne powstania, o których mówi się nieco mniej – w obozach zagłady w Treblince i Sobiborze oraz w getcie białostockim. Żydowskie ofiary nie były bowiem bierne, lecz stawiały nazistom opór – cytowana jest von der Leyen.

5 października 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, aby pomóc państwom UE i społeczeństwu obywatelskiemu w walce z antysemityzmem. Pamięć o Holokauście jest istotnym elementem działań mających zagwarantować, abyśmy nigdy nie zapomnieli naszej historii.

W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Komisja Europejska zorganizowała 23 stycznia konferencję poświęconą pamięci o Holokauście pt. „Remembering the Past. Shaping the future“ we współpracy ze szwedzką prezydencją w Radzie UE, szwedzkim przewodnictwem Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) i mającymi siedzibę w Brukseli żydowskimi organizacjami patronackimi.

W 2005 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w dniu wyzwolenia ocalałych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.