Tydzień na Wileńszczyźnie. Wydarzenia kulturalne i nie tylko

Jak spędzić najbliższy weekend oraz tydzień w Wilnie i na Wileńszczyźnie? Proponujemy zestawienia najciekawszych wydarzeń.

27 stycznia o godz. 19 w Ratuszu Wileńskim odbędzie się uroczyste zamknięcie wystawy „Chwała Rzeczypospolitej - Wojewódzki Mundur Szlachecki”.

W 1776 r. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów podjął decyzję o ustanowieniu mundurów szlacheckich dla województw i najważniejszych powiatów litewsko-polskiego państwa. Już w 1778 r. posłowie przybywali na sejmy i sejmiki w ustanowionych barwach ubioru. Był to ważny symbol jedności w różnorodności wspólnego państwa. Barwy munduru wojewódzkiego nawiązywały do tradycji regionalnych i były wybierane samodzielnie przez przedstawicieli danej ziemi. Zapomniane dziś w Polsce i na Litwie mundury wojewódzkie zostają odtwarzane i przywracane dzięki Fundacji Kultury i Sztuki Ars Longa im. Mieczysława Święcickiego i Związkowi Szlachty Rzeczypospolitej. Mundury te wprowadzone w trudnych czasach rozbiorów litewsko-polskiego państwa miały spajać nasze narody w walce o własną tożsamość w obliczu zagrożenia z Zachodu i ze Wschodu. Poza funkcją estetyczną pełniły rolę naszej wspólnej polsko-litewskiej tożsamości i dziedzictwa narodowego.

Dr Marius Daraškevičius, badacz kultury historycznej i architektury dworów litewskich, przedstawi prezentację na temat munduru szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Imprezę uświetni występ pianistki Man Li Szczepanskiej-Matkowskiej (Polska).

Od 2 lutego wystawa „Chwała Rzeczypospolitej - Wojewódzki Mundur Szlachecki” będzie eksponowana na Zamku w Trokach.

Mundur szlachecki / Fot. R. Dunajewska

27 stycznia w Muzeum Wilna zostanie otwarta wystawa pt. „Wilk, wieża i kościół. Pamiątki z Wilna”.

Souvenir – francuskie słowo oznaczające pamięć. Souveniry lub pamiątki to drobiazgi kupione podczas podróży, kamyk znaleziony nad Bałtykiem, szkło kupione w Wenecji czy bilet na koncert zespołu, którego kiedyś słuchaliśmy, a który jest już zapomniany.

Istotę pamiątki ujawnia znana legenda o marzeniu cesarza Napoleona Bonaparte, by z Wilna do Paryża przenieść na swojej dłoni kościół św. Anny. Pamiątka powinna być niewielkim przedmiotem, który zmieści się w garści (lub przynajmniej w bagażu podręcznym) i który będzie wygodny i łatwy do zabrania z wycieczki do domu. To pamiątka po podróżach i odwiedzanych miejscach, często najpiękniejsze zabytki architektury tych miejsc.

Na tej wystawie prezentujemy pamiątki, które przypominają lub powinny przypominać przyjaciołom, kolegom, zaproszonym i nieproszonym gościom o Wilnie. Przygotowując wystawę, szukaliśmy odpowiedzi na pytania: jakie miasto i jakie jego znaki są przedstawiane na pamiątkach? Od czego to zależy? Jak Wilno jest przedstawiane obcokrajowcom i jakie miasto chcą zapamiętać? Jak zmieniają się kształty i wątki pamiątek? Wreszcie, skąd się biorą pamiątki i kto je tworzy? – mówią organizatorzy.

Wystawa obejmuje długi okres od połowy XVIII wieku do współczesności. Znajdzie się w niej około 450 obiektów, zróżnicowanych pod względem wielkości i przeznaczenia – od katolickiego medalika po dywanik na ścianę, od albumu fotograficznego po bibularz. Poważne, ekstrawaganckie, piękne i brzydkie rzeczy opowiadają ciekawe historie nie tylko o Wilnie, ale także o nas. Z okazji jubileuszu 700-lecia miasta muzeum zaprasza do zagubienia się wśród wilków, wież i kościołów.

Wystawa będzie czynna do 2 lipca. Partnerem jest Instytut Polski w Wilnie

Bransoleta z 1917 r. / Fot. Muzeum Wilna

Polski Teatr w Wilnie zaprasza na czytanie księgi VII „Pana Tadeusza” pt. „Rada”.

Wystąpią aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie. Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne: Jan Buchwald. Muzyka: Janusz Grzywacz. W przedstawieniu są użyte fragmenty audiobooka „Pan Tadeusz” w wykonaniu aktorów Polskiego Teatru w Wilnie.

Czytanie odbędzie się 29 stycznia o godz. 14.30 w Klasztorze Franciszkanów w Wilnie (ul. Franciszkańska 1, wejście od ul. Trockiej).

Materiał promocyjny organizatorów

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza na wystawę „Ochrona i zarządzanie Starówką Wileńską 1994-2019”, poświęconą 25-leciu wpisania Starówki Wilna na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wystawa została przygotowana przez Agencję Odnowy Starego Miasta w Wilnie (www.vsaa.lt), przy wsparciu Litewskiego Komitetu Narodowego ICOMOS i Związku Konserwatorów.

Wystawę można obejrzeć w Centrum Kultury w Solecznikach do 3 lutego br. w dni powszednie od godz. 8.00 do 17.00. Wstęp wolny.

Wilno. Materiał promocyjny organizatorów

W związku z obchodami 700-lecia Wilna, w wieży Zamku Giedymina można zobaczyć kopię listu Giedymina przywiezionego z Łotwy. Ten autentyczny dokument jest rzadko wystawiany na Litwie, a ci, którzy nie przegapią okazji, by go zobaczyć, będą mogli przekonać się o jeszcze jednej rzeczy: dzięki swojej wizji, która jest aktualna do dziś, książę Giedymin mógł być bezkonkurencyjnym głową miasta Wilna.

Wprawdzie Wilno istniało i rozwijało się od wielu wieków przed datą powstania listu, która zapisana jest jako "w naszym mieście Wilnie, w roku Pańskim 1323, w dniu nawrócenia świętego apostoła Pawła", to jednak jest to pierwsza wzmianka o Wilnie w źródłach pisanych, którą uznaje się za początek jakiegokolwiek miasta.

– Nie zachował się żaden z oryginalnych listów Giedymina, co czyni ten zapis najbardziej autentycznym dokumentem świadczącym o narodzinach Wilna. Jest on tak zwanym sprawcą obchodów 700-lecia Wilna, ponieważ spisany i tym samym zachowany w Archiwum Miejskim w Rydze, ujawnił datę pierwszej wzmianki o Wilnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Łotewskie Państwowe Archiwum Historyczne zgodziło się wypożyczyć ten ważny dokument do wspólnego projektu naszego i Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki - mówi dr Rūta Kačkutė, dyrektor Litewskiego Muzeum Narodowego.

Valdas Steponaitis, archeolog muzeum i kurator wystawy, zwraca uwagę, że historycy powinni być wdzięczni małej sztuczce Giedymina, która sprawiła, że list się pomnożył. Odpis listu powstał od razu po otrzymaniu oryginału listu w Rydze. Skopiowano go, wypełniając zawarte w liście polecenie Giedymina: "Prosimy wszystkich radnych miasta, aby ten list został skopiowany, a po skopiowaniu przypięty do drzwi kościoła, a sam list, z miłości do nas, bez zwłoki przekazany do sąsiedniego miasta, aby chwała Boża zapoznała wszystkich z nim". Niestety, same listy zostały zniszczone w drodze i przetrwały tylko kopie.

Historycy wiedzą o sześciu listach wysłanych przez Giedymina, które zachowały się w transkrypcjach, ale trudno powiedzieć, ile listów wysłano w sumie. Z okazji tej rocznicy na Litwę przywieziono list z 25 stycznia 1323 r., zapraszający chrześcijańskich kupców, żołnierzy, rzemieślników, rolników i duchownych z całego świata, zwłaszcza mieszczan Lubeki, Sztralsundu, Bremy, Magdeburga i Kolonii, aby osiedlili się na Litwie.

Dokumentowi towarzyszy wystawa "Listy Giedymina: wtedy i teraz", która w sposób interaktywny przedstawi znaczenie i wagę wszystkich listów Giedymina.

Kopia listu księcia Giedymina / Fot. Łotewskie Państwowe Archiwum Historyczne

Ambasada RP i Instytut Polski w Wilnie zapraszają do obejrzenia wystawy „Walka o wolność. Powstanie Styczniowe 1863–1864”, która eksponowana jest przy ogrodzeniu kościoła franciszkańskiego w Wilnie (ul. Trocka 7).

Przygotowana przez Muzeum Historii Polski na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawa na 13 planszach w syntetyczny sposób przedstawia genezę największego zrywu niepodległościowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Oprócz specyfiki powstańczej pokazuje przemiany, które zaszły w polskim społeczeństwie w czasie powstania, naświetla też rolę odegraną w walce przez poszczególne grupy społeczne. Zaakcentowana została rola pamięci o Powstaniu Styczniowym, która była jednym z filarów tożsamości państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i jest żywa do dziś – czego najlepszym przykładem jest niedawny (2019) ponowny, państwowy pogrzeb przywódców i uczestników Powstania Styczniowego. Zidentyfikowane genetycznie szczątki powstańców odprowadzali z wileńskiej katedry na cmentarz na Rossie prezydenci Litwy i Polski oraz przedstawiciele Białorusi, Estonii, Łotwy i Ukrainy.

Powstanie Styczniowe / Fot. Stopklatka LRT

2 lutego 2023 r. w Narodowym Muzeum Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie zostanie otwarta wystawa „Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy”. Wystawa składa się z ponad sto trzydziestu prac Aleksandry Waliszewskiej i ponad osiemdziesięciu dzieł innych autorów, które nadają historyczną perspektywę jej wyjątkowej praktyce artystycznej.

„Opowieści okrutne” to pierwszy tak przekrojowy pokaz prac Aleksandry Waliszewskiej. Na wystawie jej bogatą twórczość zestawiono z historycznymi dziełami innych artystów z Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Dzięki temu można spojrzeć w szerokim kontekście na zajmujące artystkę baśniowe motywy, apokaliptyczne scenariusze i przesiąknięte znaczeniami bałtosłowiańskie krajobrazy: lasy i mokradła, zagubione autostrady, ponure przedmieścia.

Śmierć jest wszechobecna w dorobku Aleksandry Waliszewskiej. Jeżeli jakiś motyw spaja dwie dekady twórczości Waliszewskiej, to jest nim wszechobecna postać kota. Jej koty to nie zwykłe domowe mruczki. Wylegują się leniwie we wnętrzach stylizowanych na młodopolskie salony, palą papierosy, pochłonięte dyskusją, uczestniczą w bitwach, odprawiają krwawe rytuały. Koty to niejednoznaczni świadkowie tragedii i rozpaczy, stale obecni na jej płótnach. Bywają także potworami, a ich potworność – równie urzekająca, co niepokojąca – wabi patrzącego na graniczne terytorium między człowiekiem a zwierzęciem, między żywymi i umarłymi.

Syreny, kościotrupy, jaszczurze femmes fatales, zombie i inne zbłąkane dusze – las i mokradło w dorobku Waliszewskiej to pełna napięć, enigmatyczna przestrzeń, zamieszkiwana przez cały bestiariusz nadprzyrodzonych stworzeń, w której dochodzi do spotkania życia ze śmiercią. W twórczości bałtosłowiańskich symbolistów, jak u Waliszewskiej, w błotnistej mazi pragnienia stają się rzeczywistością…

Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny: spotkania, dyskusje, koncerty i zajęcia edukacyjne oraz program filmowy w kowieńskim kinie „Romuva”. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.