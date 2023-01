Sąd w Moskwie zlikwidował najstarszą w kraju organizację broniącą praw człowieka

Decyzją sądu w Moskwie zlikwidowana zostanie Moskiewska Grupa Helsińska – najstarsza i najbardziej znana na świecie rosyjska grupa broniącą praw człowieka. Jednym z jej założycieli był pokojowy noblista Andriej Sacharow.

Wniosek do sądu do likwidację Moskiewskiej Grupy Helsińskiej złożyło rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Wskazano w nim, że choć organizacja ta zarejestrowana jest w Moskwie, to prowadzi swoją działalności także innych rosyjskich miastach. A to zdaniem ministerstwa było przekroczeniem jej uprawnień.

Sąd przychylił się do tej interpretacji po zaledwie jednym posiedzeniu i nakazał likwidację organizacji, która istniała od 1976 r. i była pierwszą instytucją broniącą praw człowieka w ZSRR. Jej założycielami byli najsłynniejsi rosyjscy dysydenci – Ludmiła Aleksiejewa, Siergiej Kowalow i laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1975 r. Andriej Sacharow.

W ten sposób zniknęła nie tylko najstarsza i najbardziej znana na świecie rosyjska organizacja broniąca praw człowieka, ale też ostatnia tego typu instytucja działająca we współczesnej Rosji na skalę ogólnokrajową.

Kreml zamyka organizacje broniące praw człowieka



W ostatnich miesiącach zamknięte przez rosyjskie władze zostały bowiem już wszystkie takie organizacje, jak choćby Stowarzyszenie „Memoriał”, które w tym roku nagrodzono pokojowym Noblem. Ten sam los spotkał Ruch o Prawa Człowieka, kierowany przez Lwa Ponomariowa.

Wciąż starający się działać rosyjscy obrońcy praw człowieka wskazują, że władze Rosji szukają po prostu jakichkolwiek pretekstów, aby zamknąć im usta i zniszczyć nawet te organizacje, których nie zamykano w czasach sowieckich.

„Zarzuty, często formalne i drobne, jakie się nam stawia, są naciągane i nie mają związku z rzeczywistością” – powiedziała w rozmowie z BBC rosyjska aktywistka Ewa Merkaczowa. Z kolei wiceprzewodniczący Memoriału Nikita Pietrow stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że antydemokratyczne tendencje na Kremlu „nie mają granic”.

Broniące praw człowieka organizacje mają zaś być szczególnie niewygodne dla Kremla w warunkach wojennych, bo domagają się rozliczania popełnianych na Ukrainie zbrodni czy upominają o los zmobilizowanych przez władze Rosjan.

Treść została opublikowana w ramach współpracy LRT.lt z EURACTIV.com.