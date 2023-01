Anušauskas: nie mamy czołgów, ale mamy na ich temat opinię

Pomimo tego, że Litwa nie posiada czołgów, które mogłaby wysłać do Ukrainy, to przyłączyła się do tzw. koalicji Leopardów – powiedział telewizji LRT minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas.

- Koalicja Leopardów, jeśli można ją tak nazwać, obejmuje te kraje, które są gotowe rozmawiać na temat ich przekazania Ukrainie - powiedział Anušauskas nawiązując do spotkania w położonej w Niemczech amerykańskiej bazie w Ramstein.

- No tak, nie mamy czołgów, ale mamy zdanie na ich temat czołgów – dodał.

Minister zaznaczył również, że Litwa przekazała Ukrainie 62 transportery opancerzone, które są bardzo cenione przez ukraińską armię.

Niemieckie czołgi Leopard-2 / AP

Ostatnio Berlin znalazł się w ogniu krytyki w związku z przekazaniem czołgów Leopard Kijowowi. Minister spraw zagranicznych RFN Annalena Baerbock po spotkaniu w Ramstein powiedziała, że „Niemcy nie staną na przeszkodzie, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard na Ukrainę.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że Polska zwróci się do Niemiec o zgodę na wysłanie czołgów Leopard na Ukrainę.

Morawiecki nie sprecyzował, kiedy taki wniosek zostanie złożony. Dodał jednak, że Polska tworzy koalicję państw gotowych wysłać Leopardy do Kijowa.

Premier zaznaczył, że w przypadku, jeśli Niemcy nie wyrażą zgody, Warszawa podejmie decyzje na własną rękę, ale nie rozwinął tematu.